закрыть
17 сентября 2018, понедельник, 20:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Следственный эксперимент обнаружил нестыковки в деле Коржича

9
  • 17.09.2018, 16:52
  • 5,209
Александр Коржич

Рядовые из Печей подробно рассказали про проведенный эксперимент.

17 сентября в рамках рассмотрения "дела Коржича" допросили рядовых Виталия Мицкевича и Вадима Савко. Во время следственного эксперимента ребята выполняли роль Александра Коржича, солдата из Печей, найденного повешенным 3 октября 2017 года, передает «Еврорадио».

По версии следствия, Коржич повесился в подвале медроты, предварительно связав себе ноги шнурком от обуви, с майкой на голове. Чтобы сделать петлю, он подсвечивал себя зажигалкой. Свидетели, выступавшие в суде раньше, говорили, что в помещении не было мебели, с помощью которой 21-летний житель Пинска мог совершить самоубийство.

Мицкевич и Савко подробно рассказали о следственном эксперименте. Оба уверены, что Коржич мог совершить суицид, связав себе предварительно ноги и натянув майку на голову. Однако Светлана Коржич, мать погибшего военнослужащего, заметила, что их показания противоречат другим материалам дела.

"Рядовых отобрали по росту. Пошли в медроту в подвал. Там света не было. Я светил зажигалкой, увидел посередине этой небольшой комнаты крючок, — рассказывает Вадим Савко. — Завязал петлю на крючок. Достать до него можно было, встав на цыпочки.

В комнате со мной находились фотограф и ещё два человека. Включили свет и сфотографировали. Потом сказали связать ноги верёвкой и залезть в петлю. Глаза завязали шарфом. Долго не удавалось — петля сползала. Потом я додумался, что надо спиной упереться в правую стенку, а ногами — в левую. Так, сделав три движения, удалось дотянуться до потолка".

— Вы опирались спиной о стенку. Одежда вымазалась в побелку и паутину? — спрашивает Светлана Коржич.

— Да, — отвечает Савко. — Одежда была белой.

— А подполковник в показаниях говорит, что Саша висел в чистой одежде, спина была чистенькая, — обращает внимание судьи на нестыковки мать погибшего рядового.

Показания Мицкевича похожи на то, что сказал его сослуживец. И он тоже рассказывает о том, что вымазал спину побелкой.

Суд по "делу Коржича" продолжается с 8 августа. Ему предшествовало расследование, длившееся полгода. Следственный комитет пришёл к выводу, что Александра Коржича довели до самоубийства трое сержантов: Евгений Барановский, Егор Скуратович и Антон Вяжевич. Мать погибшего солдата в эту версию не верит: Светлана Коржич пытается доказать, что её сына убили.


популярное за неделю

Мнение

Деимперизация
Деимперизация Евгений Ихлов
Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари