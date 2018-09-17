Следственный эксперимент обнаружил нестыковки в деле Коржича 9 17.09.2018, 16:52

5,209

Александр Коржич

Рядовые из Печей подробно рассказали про проведенный эксперимент.

17 сентября в рамках рассмотрения "дела Коржича" допросили рядовых Виталия Мицкевича и Вадима Савко. Во время следственного эксперимента ребята выполняли роль Александра Коржича, солдата из Печей, найденного повешенным 3 октября 2017 года, передает «Еврорадио».

По версии следствия, Коржич повесился в подвале медроты, предварительно связав себе ноги шнурком от обуви, с майкой на голове. Чтобы сделать петлю, он подсвечивал себя зажигалкой. Свидетели, выступавшие в суде раньше, говорили, что в помещении не было мебели, с помощью которой 21-летний житель Пинска мог совершить самоубийство.

Мицкевич и Савко подробно рассказали о следственном эксперименте. Оба уверены, что Коржич мог совершить суицид, связав себе предварительно ноги и натянув майку на голову. Однако Светлана Коржич, мать погибшего военнослужащего, заметила, что их показания противоречат другим материалам дела.

"Рядовых отобрали по росту. Пошли в медроту в подвал. Там света не было. Я светил зажигалкой, увидел посередине этой небольшой комнаты крючок, — рассказывает Вадим Савко. — Завязал петлю на крючок. Достать до него можно было, встав на цыпочки.

В комнате со мной находились фотограф и ещё два человека. Включили свет и сфотографировали. Потом сказали связать ноги верёвкой и залезть в петлю. Глаза завязали шарфом. Долго не удавалось — петля сползала. Потом я додумался, что надо спиной упереться в правую стенку, а ногами — в левую. Так, сделав три движения, удалось дотянуться до потолка".

— Вы опирались спиной о стенку. Одежда вымазалась в побелку и паутину? — спрашивает Светлана Коржич.

— Да, — отвечает Савко. — Одежда была белой.

— А подполковник в показаниях говорит, что Саша висел в чистой одежде, спина была чистенькая, — обращает внимание судьи на нестыковки мать погибшего рядового.

Показания Мицкевича похожи на то, что сказал его сослуживец. И он тоже рассказывает о том, что вымазал спину побелкой.

Суд по "делу Коржича" продолжается с 8 августа. Ему предшествовало расследование, длившееся полгода. Следственный комитет пришёл к выводу, что Александра Коржича довели до самоубийства трое сержантов: Евгений Барановский, Егор Скуратович и Антон Вяжевич. Мать погибшего солдата в эту версию не верит: Светлана Коржич пытается доказать, что её сына убили.