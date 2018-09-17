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Видеофакт: В России протестующие отбили женщину, которую задержал ОМОН

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  • 17.09.2018, 17:11
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В Санкт-Петербурге участники акции против повышения пенсионного возраста заступились за женщину.

16 сентября в Санкт-Петербурге участники акции против повышения пенсионного возраста заступились за женщину, которую задержал ОМОН, и смогли отбить ее у силовиков. Митингующие обступили полицейских и начали скандировать: "Отпускай!" Видео разместил в Facebook телеканал "Настоящее время", пишет сайт gordonua.com.

19 июля Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, предусматривающий повышение пенсионного возраста. Правительство РФ предлагало поднять возраст выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин – с 55 до 63 лет. Реформа должна стартовать в 2019 году.

29 августа президент РФ Путин заявил, что пенсионную реформу смягчат для женщин: они будут выходить на пенсию в 60 лет вместо 63, а матери пяти и более детей – в 50 лет. Соцопрос исследовательского холдинга "Ромир" показал, что 92% россиян не одобряют правительственный проект реформы.

Рекордное число граждан РФ признались, что готовы к уличным протестам. Массовые акции протеста против повышения возраста выхода на пенсию проходят с июля по всей России.


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