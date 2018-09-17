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Ученый объяснил, почему в этом сезоне осы так часто нападают на людей

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  • 17.09.2018, 17:20
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Что делать в случае укуса.

На прошлой неделе стало известно о двух случаях, когда осы покусали людей. Один из них произошел в выходные в Слуцке, там насекомые напали на детей, пишет tut.by. Несколькими днями ранее в том же Слуцком районе после укусов ос умерла 63-летняя пенсионерка. Осы в этом году стали агрессивнее? Об особенностях поведения насекомых рассказал Александр Шляхтенок, старший научный сотрудник лаборатории наземных беспозвоночных животных научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам.

По словам эксперта, осы не стали агрессивнее, просто именно сейчас их численность намного выше, чем летом.

— Численность ос в природе колеблется и в основном зависит от погодных факторов. Когда их больше, то больше случаев нападения, а бывает, что их меньше, так сложился год, поэтому фиксируют меньше случаев нападения, — говорит он. — Нужно знать биологию вида. Численность большинства видов общественных складчатокрылых ос в данный период времени максимальная. А их у нас примерно полтора десятка видов.

Эксперт рассказывает про жизненный цикл ос. В конце апреля — начале мая оплодотворенная царица ос после зимы закладывает гнездо и начинает создавать новую семью.

— Тогда ей в основном не до людей, она занята и постройкой гнезда, и выкармливанием личинок. Через месяц появляются рабочие осы. Они уже сами заботятся о потомстве, кормят, а царица занимается только откладыванием яиц, из которых появляются личинки и потом новые особи. К концу сентября гнездо разрастается, и численность ос увеличивается, — отмечает он.

По словам Александра Шляхтенка, в одном гнезде, к примеру, германской осы к концу сезона может быть 2−3 тысячи особей, у шершней — около 500. Большая часть складчатокрылых ос селится в земле, чаще всего это бывшие мышиные ходы, шершни — в дуплах деревьев, заброшенных деревенских домах.

Количество ос зависит не только от поры года, но и от сезона. В этом сезоне их немного больше, чем в прошлом.

— Этот сезон немножко аномальный по температурному режиму. Но такие сезоны уже были. В этом году было так: высокий температурный режим сменял короткий период дождей. Но в отличие от предыдущих сезонов, в этом более высокие летние температуры, поэтому и активность, и численность ос растет. Кроме этого, есть многолетние колебания численности, связанные с солнечной активностью. Мы отмечали, что раз в 11−12 лет численность ос несколько выше, чем в другие годы. К тому же в этом сезоне много яблок, а осы питаются фруктами, это углеводы. Личинок они выкармливают животной пищей, а взрослые особи едят углеводы, — рассказывает Александр Шляхтенок.

Ученый обращает внимание, что избежать встречи с осами можно, соблюдая меры безопасности. Не надо подходить к их гнезду на пять метров и ближе. Осы будут защищать свое гнездо и могут ужалить. Не стоит самостоятельно убирать осиное гнездо, особенно если у вас нет специального костюма. Лучше вызвать МЧС.

Также не надо запускать ос в комнату, где вы варите варенье. А если едите яблоко, то нужно внимательно смотреть, не съели ли вы вместе с ним осу. Она может попасть в рот, ужалить в язык — человек может задохнуться.

Если вы сидите на летней террасе кафе и к вам прилетела оса, то от нее можно аккуратно чем-то отмахнуться. Она улетит. Но если вы случайно до нее дотронулись или придавили, то она, скорее всего, вас ужалит.

По словам Александра Шляхтенка, анафилактический шок на укус осы может возникнуть в 1−2% случаев. И если такие случаи в семье были, то стоит иметь при себе нужные препараты, чтобы своевременно оказать первую помощь.


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