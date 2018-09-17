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Стало известно, как будут выглядеть новые банкноты евро

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  • 17.09.2018, 17:37
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Центробанк ЕС показал новые банкноты номиналом €100 и €200.

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) впервые показал образцы новых банкнот достоинством €100 и 200, которые решено выпустить в обращение 28 мая 2019 года, передает РБК.

От старых банкнот новые, из серии «Европа», отличаются, в частности, более крупным и четким изображением номиналов, активным использованием в дизайне рельефных изображений и меняющих цвет при разглядывании под разными углами надписей, а также размещением на них портрета финикийской царевны Европы (в виде голограммы и водяного знака) и дополнительных защитных элементов. Цветовая гамма купюр осталась прежней.

Член исполнительного совета ЕЦБ Ив Мерш отметил особое значение банкнот номиналом €100, которые остаются одними из самых востребованных банкнот в мире. По словам Мерша, общее число таких купюр, находящихся в обращении в еврозоне и за ее пределами, превышает число банкнот номиналом €5 и 10.

Мерш признал, что доля расчетов наличными постепенно снижается, однако, по его словам, происходит это медленно, а наличные деньги по-прежнему имеют ряд преимуществ перед любыми другими способами оплаты. В частности, такие платежи можно проводить немедленно и без привлечения любых посредников.

Одной из главной причин выпуска новой серии евробанкнот Мерш назвал необходимость борьбы с фальшивомонетчиками. По его словам, новые банкноты будет сложнее подделать и в то же время для обычных людей станет проще убедиться в подлинности купюры.

Ранее сообщалось, что новые банкноты будут выпущены в конце 2018 года, закончив обновление «модельного ряда»: обновленные купюры достоинством в €5 вышли в 2013 году, €10 — в 2014-м, €20 — в 2015-м и €50 — в 2017 году.

А вот новые банкноты достоинством €500, которые, по мнению ЕЦБ, слишком упрощают ведение противозаконной деятельности, решено не выпускать.

При этом старые «пятисотки» (так же, как и любые другие банкноты образца 2002 года) пока остаются законным платежным средством и их обмена на новые ЕЦБ не производит. Банкноты старого образца изымаются по мере того, как приходят в негодность, о сроке окончательного их вывода из обращения ЕЦБ обещает объявить заранее, заверив в то же время, что в его территориальных подразделениях старые банкноты можно будет обменять в течение неограниченного времени.


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