«Тепловую модернизацию» домов проведут за счет белорусов 8 17.09.2018, 17:43

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иллюстрационное фото minsk-fasad.by

Половину затрат государство перебросит на плечи населения.

О том, что правительство собирается переложить часть затрат по тепловой модернизации домов на собственников жилья, речь шла давно. И вот на прошлой неделе Госстандарт вынес на общественное обсуждение проект указа «О повышении энергоэффективности многоквартирного жилищного фонда».

О готовности проекта такого нормативного правового акта руководство Совмина три месяца назад информировало главу представительства Всемирного банка в Беларуси Александра Кремера, пишет neg.by.

Впервые на высоком уровне эту тему подняли в конце октября 2017 г. в «палате представителей». «Депутаты» озвучили жалобы своих избирателей: из капремонта жилья тепловая модернизация исключена, а сделать ее за свой счет большинству белорусов не позволяют доходы. Получается, что коммунальщики продолжают отапливать неутепленные дома, а поскольку услуга эта дотируется из бюджета, то госказна несет прямые потери.

Отвечая на вопросы «депутатов», тогдашний вице-премьер Анатолий Калинин пообещал «вернуть» тепловую модернизацию в состав капремонта, но сообщил, что она будет финансироваться не только за счет бюджета, но и собственниками жилья.

Тогда же прозвучало, что примерно 85% необходимых средств выделит государство, что касается оставшихся 15%, то здесь придется раскошелиться собственникам жилья.

Увы, последним придется платить намного больше. Об этом свидетельствует проект указа «О повышении энергоэффективности многоквартирного жилищного фонда», размещенный для общественного обсуждения на сайте департамента по энергоэффективности Госкомитета по стандартизации.

Проект документа разработан в целях создания предпосылок и условий для организации тепловой модернизации жилищного фонда республики с привлечением широкого круга источников финансирования, в т.ч. средств собственников жилья, международных финансовых организаций (Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и др.), говорится в обосновании к документу. И далее конкретизируется: сюда могут включаться средства местных бюджетов, поступающие от приватизации жилых помещений, находившихся ранее в коммунальной собственности, в размере не менее 10% от их общего годового объема; средства местных бюджетов на капремонт жилфонда (не более 10% от установленного годового объема); иные источники финансирования, не запрещенные законодательством.

Жилищный фонд страны в настоящее время составляет 254,4 млн м2.

На производство 23,3 млн. Гкал тепловой энергии, отпущенных в 2017 году населению, требуется 3,3 млрд. м3 природного газа стоимостью 518 млн. USD (при цене 157 USD за 1 тыс. м3). При потреблении тепловой энергии в 2018 году на уровне 2017 года и планируемом уровне возмещения населением затрат на ее производство, годовой объем субсидий должен составить около 745 млн. USD, в т.ч. 690 млн. USD из республиканского бюджета.

Средства, уплаченные гражданами, в жилых помещениях которых проведена тепловая модернизация, будут собираться на специальных счетах, открытых облисполкомами и Мингорисполкомом. Предполагается, что доля, подлежащая возмещению собственниками жилых помещений, членами организации застройщиков многоквартирного жилого дома за счет собственных средств, будет составлять не менее 50%. Собственники жилья, находящегося в коммунальной либо республиканской собственности, возмещают долю затрат, приходящихся на эти помещения, за счет соответствующего бюджета.

Ежемесячные платежи для хозяев жилья предполагается установить в фиксированном размере на десятилетний период, например, из расчета одной базовой величины (БВ) на семью из трех человек, проживающую в двухкомнатной квартире общей площадью 48 м2 (в настоящее время 1 БВ равна 24,5 BYN), или 0,51 BYN на 1 м2 в месяц. Собственники жилых помещений, находящихся в коммунальной либо республиканской собственности, должны возместить затраты за 3 года.

Пользователи соцсетей, познакомившись с проектом документа, сразу же вспомнили про капремонт (как уже говорилось выше, он раньше включал и тепловую модернизацию), на который люди десятилетиями отчисляли средства. Но сегодня как только до дома наконец-то «доходит очередь» и его ставят на ремонт, то оказывается, что жильцы почти все работы должны финансировать из собственного кошелька, за счет ранее уплаченных средств делают только общедомовые комуникации.