Постпред США при ООН: РФ помогла КНДР отравить брата Ким Чен Ына 3 17.09.2018, 17:52

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Ким Чен Нам

Фото: Toshifumi Kitamura/AFP

США обвинили РФ в оказании КНДР помощи в убийстве брата Ына нервно-паралитическими веществами.

Россия помогала спецслужбам Северной Кореи при убийстве Ким Чен Нама — старшего сына Ким Чен Ира и единокровного брата нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына — с использованием нервно-паралитических веществ. Такое заявление сделала постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН, который обсуждает контроль над реализацией санкций против Пхеньяна, передает РБК.

«Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было [сделано] при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее», — заявила Хейли (цитата по ТАСС). Хейли также заявила, что Россия «обманывает» ООН в вопросах, связанных с КНДР, и потребовала прекратить «систематические» нарушения санкций.

До заседания госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Россия пытается «активно подрывать» санкционный режим Совбеза в отношении Северной Кореи и нарушать его резолюции.