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У посольства Польши в Москве прошла акция памяти жертв тоталитарных режимов

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  • 17.09.2018, 18:08
Фото: Мария Алехина

Акция была приурочена к событиям 1939 года, когда советские войска вторглись в Польшу вслед за нацистской Германией.

У посольства Польши в Москве прошла акция памяти жертв тоталитарных режимов. Активисты возложили цветы и зажгли лампады, рассказала «Новой газете» координатор проекта «Декоммунизация» Ольга Савченко.

В мероприятии приняли участие лидер «Декоммунизации» Дмитрий Энтео, участница Pussy Riot Мария Алехина, участники проекта Степан Выбоч, Евгений Сучков и Даниил Куропаткин.

«Мы выступаем против оккупации и репрессий польского народа, которые последовали после нападении Красной Армии на Польшу. Страна пострадала в равной степени и от нацизма, и от коммунизма. Мы хотели бы, чтобы коммунизм был осужден наравне с нацизмом», — рассказала Савченко.

Фото: Мария Алехина

Акция памяти была приурочена к событиям 1939 года, когда советские войска вошли на территорию Польши вслед за нацистской Германией. По данным историков, с 17 по 30 сентября погибло около 6-7 тысяч человек из польских вооруженных сил, около 250 тысяч были взяты в плен в боях с советской армией. Всего, согласно последним цифрам, за время Второй мировой войны Польша потеряла более 5,6–5,8 миллионов человек.


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