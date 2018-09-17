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Бывший «мэр» Орши, в дом к которому врывались силовики, нашел новую работу

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  • 17.09.2018, 18:19
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Леонид Пеньковский
Фото: gztzara.by

Бывший председатель Оршанского райисполкома Леонид Пеньковский вернулся в Бешенковичский район.

Он сейчас руководит сельхозпредприятием — ЗАО «АСБ — Агро Новатор». Об этом информирует сайт администрации Бешенковичского района.

Лукашенко назначил Леонида Пеньковского на должность председателя Оршанского исполкома 12 мая 2017 года. А через 10 дней Александр Лукашенко дал поручение главе СК разобраться, почему к чиновнику силовики врываются в дом, напоминает tut.by.

«Кто дал право к человеку, согласованному к назначению «президентом», врываться в дом? Ведь для того чтобы правоохранительным органам даже вести какие-то расследования по человеку, входящему в кадровый реестр «президента», надо согласие «президента», — возмутился Александр Лукашенко.

Позже в администрации Лукашенко рассказали обстоятельства инцидента.

«Инцидент произошел на прошлой неделе. Как следует из объяснений председателя райисполкома (Леонида Пеньковского. — Прим.), в силу нахождения в болезненном состоянии некоторое время он не выходил на связь. Представители правоохранительных структур проникли в дом, где находился Леонид Пеньковский, с целью установления его местонахождения. Председатель райисполкома в тот момент находился по месту проживания родственников в городе Орше», — рассказали в администрации.

В должности председателя Оршанского райисполкома Леонид Пеньковский проработал менее трех месяцев. О его новом назначении не сообщалось. Сейчас стало известно, что он возглавляет ЗАО «АСБ — Агро Новатор» в Бешенковичском районе, откуда и пришел в кресло оршанского мэра.

Пришедший на смену Пеньковскому Александр Позняк — уже тоже бывший глава Оршанского района, он отстранен от должности по указанию Лукашенко.

«Позняка — отправить в отставку и найти ему другую работу», — потребовал глава государства 14 августа во время совещания по комплексному развитию Оршанского района. Правитель остался недоволен ходом выполнения его поручений по развитию города и района.

Развитием Оршанского региона сейчас занимается Игорь Исаченко. До этого он занимал должность председателя комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома.


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