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Назван лучший алкогольный напиток для быстрого похудения

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  • 17.09.2018, 18:33
  • 3,173

Мексиканские ученые сделали интересное открытие.

Ученые из Университета Гвадалахары в Мексике выяснили, что текила способствует похудению. Все благодаря содержанию в этом алкогольном напитке голубой агавы, которая является видом однодольных спаржевых растений. Вещества, содержащиеся в ней, повышают эффективность препаратов для гастроэнтерологии, борются с болезнью Крона, колитом и способствуют похудению, пишет segodnya.ua.

К тому же агава выделяет натуральный сахар – агавин, который снижает уровень глюкозы в крови, увеличивает выработку инсулина и гормонов. Они уменьшают скорость опорожнения желудка. В результате чего люди едят меньше, позволяя организму использовать ранее накопленный жир.

Также агавин действует как пищевое волокно, которое помогает регулировать аппетит, оказывают профилактику ожирения и нарушений обмена веществ.


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