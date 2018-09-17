Видеофакт: В Минске семьи ветеранов МВД и КГБ принудительно выселяют из дома 13 17.09.2018, 18:39

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Режим начал пожирать сам себя?

Дом на улице Карла Маркса, 17 был построен в 1947 году. Он был ведомственным, квартиры тут давали ветеранам МВД и КГБ. Сегодня из этого дома, который носит статус историко-культурной ценности, принудительно выселяют семьи ветеранов — всего 42 человека.

Причина — якобы аварийное состояние дома, которое грозит жильцам обрушением. Люди в это не верят и покидать свое жилье не собираются.

Как выселяют жильцов из исторического центра Минска, смотрите в видеотрансляции tut.by.