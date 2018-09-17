Убийство журналиста в Словакии: следствие заявило, что есть свидетель 17.09.2018, 19:38

Впервые за полгода после убийства в расследовании произошли сдвиги.

Власти Словакии определили возможного свидетеля по делу убийства словацкого журналиста Яна Куцяка, которое в феврале прошлого года привело к массовым протестам, которые заставили правительство уйти в отставку, передает eurointegration.com.

На пресс-конференции в понедельник прокурор, осуществляющий надзор по делу, заявил, что этот человек "мог присутствовать на месте преступления или неподалеку от места преступления в то время, когда было совершено убийство, и может иметь информацию о преступлении", сообщает Reuters.

Впервые за полгода после убийства в расследовании произошли сдвиги.

Прокурор, который отказался назвать свое имя, сказал, что власти также сократили количество возможных мотивов убийства до двух. Он также отказался отвечать на вопрос о том, является ли это лицо подозреваемым или просто свидетелем.

Вероятный свидетель - белый мужчина с бородой и темными волосами в возрасте около 30 лет.

Прокурор отчитался перед журналистами после того, как более 300 словацких журналистов и издателей в прошлом месяце раскритиковали полицию за отсутствие прогресса в расследовании убийства Куцяка и коррупции, о которой писал убитый журналист.

26 февраля в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку.

Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста. Куцяк расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку после массовых протестов в стране из-за убийства журналиста-расследователя и угрозу новых выборов.