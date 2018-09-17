ООН: КНДР продолжает развивать ядерную программу 17.09.2018, 19:49

Северная Корея не выполняет договоренности с США.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на заседании Совета безопасности по санкциям против КНДР заявила, что Пхеньян продолжает развивать ядерную программу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По ее словам, в то время как были замечены некоторые позитивные изменения, «продолжают иметь место знаки, что КНДР сохраняет и развивает ядерное оружие и баллистические ракеты».

В начале августа Reuters со ссылкой на доклад экспертов ООН сообщило, что КНДР продолжает проводить испытания в рамках ядерной и ракетной программ.

В конце июля аналитический центр 38 North при Университете Джона Хопкинса со ссылкой на снимки спутников сообщил, что Северная Корея начала демонтировать объекты на испытательном полигоне Сохэ. Однако в конце августа центр заявил, что работы были приостановлены с 3 августа.