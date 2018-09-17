Гражданин РФ купил квартиру в центре Минска за $1,3 миллиона 2 17.09.2018, 19:56

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Это рекорд за последние три года.

В августе 2018 года в Минске была зарегистрирована сделка по продаже квартиры за $ 1,3 миллиона. За такие деньги была продана недвижимость в доме за Площадью Победы по адресу Румянцева, 5.

Квартира большая, около 250 квадратных метров. Таким образом, метр стоил более $5130. Правда, в комплекте идет еще и машино-место во внутренней парковке.

Как сообщает Realt.by, это вторая по величине сумма за последние пять лет. Рекорд принадлежит квартире в том же доме, которая в сентябре 2014 года была приобретена на $1,448 миллиона. Правда, та квартира была значительно большай по площади — целых 360 квадратных метров.

Как стало известно «НН», покупатель — 50-летний непубличный россиянин. Правда, ранее квартира принадлежала 47-летней россиянке с такой же фамилией. Возможно, речь идет о семейных делах.