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Вырождение

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  • Алексей Мельников, kasparov.ru
  • 17.09.2018, 20:09
Алексей Мельников

Россия превратилась в пустой, высохший кокон, из которого живая душа отлетела.

Приморская клоунада, наряду с шутовством по поводу покушения в Солсбери, золотовским цирком и новейшими кульбитами Минобороны по поводу сбитого Россией рейса MH-17 наглядно говорит, до чего дошла создаваемая в России с начала девяностых годов держава.

Наиболее точное слово — вырождение.

Потеряны смысл, ориентиры, цели.

У этой власти больше ничего нет. И у страны тоже. Не успокаивайте себя.

Теперь и по видимости. Пожалуй, исчезновение даже и видимости является последним путинским достижением.

Уничтожены институты, призванные служить обществу — суды, полиция, выборы, следствие, прокуратура, армия. В личном отношении то же самое — деградация.

Персонажи исполняют какие-то роли. По инерции. Но это до времени.

Это государство превратилось в пустой, высохший кокон, из которого живая душа отлетела.

Конец придет. Все мы за него заплатим. И правые, и виноватые. Дорогую цену. Хорошо не будет никому

А по телеящику идет веселье.

Алексей Мельников, kasparov.ru


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