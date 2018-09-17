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Порошенко и министр обороны Великобритании обсудили усиление санкций против РФ

  • 17.09.2018, 20:25

Украинский лидер поговорил с Гэвином Уильямсоном о санкциях против РФ за Солсбери и Украину.

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном перспективы усиления санкционного режима против России из-за агрессии против Украины и химической атаки в Солсбери.

Как сообщили в пресс-службе Порошенко, президент Украины в понедельник принял госсекретаря по вопросам обороны Великобритании.

"Речь шла также о перспективах усиления санкционного режима против Российской Федерации за агрессию против Украины и химическую атаку в Солсбери", - сообщили в пресс-службе.

Президент Украины приветствовал решение госсекретаря по вопросам обороны Великобритании посетить линию столкновения на Донбассе.

Отдельное внимание стороны уделили усилению сотрудничества между Украиной и Великобританией в рамках НАТО и ООН, а также двустороннему сотрудничеству в сфере противодействия киберугрозам.

Порошенко также высоко оценил вклад Великобритании в укрепление оборонного потенциала и тренировку Вооруженных Сил Украины и выразил надежду на продолжение сотрудничества на этом направлении.


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