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Фотофакт: Слонимчанка выкопала гигантскую картофелину в виде медведя

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  • 17.09.2018, 20:49
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Вес корнеплода — 1 килограмм 110 граммов.

Бульбину-великаншу выкопала на своих сотках Нина Васильевна Ворона из деревни Волчки Слонимского района, передает «Газета Слонiмская».

Вес корнеплода — 1 килограмм 110 граммов, длина — 25 сантиметров. Кроме своих размеров, картофелина впечатляет своим сходством с олимпийским мишкой. Специалисты называют плод крупным, если его вес превышает 750 граммов. Поэтому в белорусских масштабах картофелина, выращенная слонимчанкой Ниной Васильевной Вороной, вполне может быть рекордом.


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