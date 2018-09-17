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Германия не сомневается, что Скрипалей отравила военная разведка РФ

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  • 17.09.2018, 20:56
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У Берлина нет оснований ставить под сомнение информацию, предоставленную британскими партнерами.

В руководстве ФРГ по-прежнему считают обоснованными подозрения и выводы Лондона относительно предположительных отравителей Сергея и Юлии Скрипаль и тех, кто за ними стоит.

Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, сообщает корреспондент “Укринформа”.

"Мы имеем полное доверие к оценке британской стороны о том, что в случае с двумя подозреваемыми речь идет о сотрудниках российской военной разведки, и о том, что эта операция, с большой долей вероятности, была одобрена на правительственном уровне", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что у Берлина нет оснований ставить под сомнение информацию, предоставленную британскими партнерами. "Это наша базовая позиция", - добавила она.

Как сообщалось, в минувшую пятницу глава немецкого МИД Хайко Маас после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым не поддержал гневные эскапады последнего относительно попыток "ошельмовать Россию". Он сообщил, что Берлин находится в постоянном контакте с Лондоном по этому вопросу и "не имеет причин сомневаться в информации, полученной от британских коллег".

Как сообщалось, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, британская разведка выяснила, что подозреваемые - офицеры ГРУ. Премьер-министр также призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.


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