«Беларуськалий» повысил цены на сырье для Китая на 25% 8 17.09.2018, 20:57

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Белорусская калийная компания решила существенно повысить цены для Пекина.

Белорусская калийная компания (БКК), которая является трейдером «Беларуськалия», достигла соглашения с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) об установлении цены на поставку хлоркалия на уровне $290 за тонну на условиях CFR по июнь 2019 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Как отметила гендиректор БКК Елена Кудрявец, цена выросла на 25%, и такой уровень поможет обеспечить дальнейшее развитие рынка КНР и мирового рынка в целом.

Цена для Китая соответствует цене заключенного в конце августа контракта с индийской IPL. Как отметила БКК, повышение цены предыдущего контракта является справедливым, так как отражает рыночную конъюнктуру и перспективы. «Интерфакс» уточняет, что традиционно КНР получала скидку в $10-15 за тонну, так как является более крупным контрактным рынком.

Белорусская калийная компания была основана в 2013 году, она является экспортером калийных удобрений производства «Беларуськалия».