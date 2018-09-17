США должны сделать выбор Фредерик Кемп

17.09.2018, 21:12

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Добро пожаловать в новую эру гонки сверхдержав.

В то время как решение администрации Трампа пригласить китайскую делегацию на новый раунд торговых переговоров дало инвесторам минутку отдохнуть от разрастающегося экономического конфликта, эти новости не должны отвлекать от новой реальности, где уже долгое время происходят переломные события.

В Стратегии национальной обороны США-2018 указано, что возвращение к большим межгосударственным соревнованиям с Китаем и Россией составляет самый большой вызов для безопасности и экономического благополучия страны. Проблема, задекларированная в этом относительно простом заявлении, заключается в том, что хотя сейчас и происходит проверка политических систем и идеологий, эта игра с нулевым результатом проходит в глобальной системе взаимозависимостей куда более сложных, чем во времена Холодной войны.

Как это работает на практике можно было наблюдать на прошлой неделе на примере историческго участия Китая в одних из крупнейших военных учений, которые когда-либо происходили в России. Очевидно, что выходя-заходя в торговый конфликт с Пекином, президент США Дональд Трамп подчеркнул существование актуальной дилеммы – как бороться со все более агрессивным Китаем. Это стало одним из факторов, влияющим на формирование торгового перемирия между США и Европой, а также потенциального энергетического соглашения с Филиппинами.

То, что перед нами разворачивается – если у вас достаточно времени, чтобы понять то, что часто напоминает не связанные между собой решения, события и катастрофы – в стиле путаной новой эры. На ее формирование влияют экономические соревнования между демократическими и автократическими системами, политические тенденции вроде национализма и популизма, а также беспрецедентные технологические сдвиги, особенно искусственный интеллект, что затронет все аспекты нашей жизни и общество в целом.

В моменты, когда глобальные тектонические плиты смещаются с непредсказуемыми последствиями, принимаемые лидерами решения становятся важны. Очевидными политическими персонажами для наблюдения является китайский лидер Си Цзиньпин, российский Владимир Путин и американский Дональд Трамп. Во многих частях мира Си смещает США, Путин вредит последним как внутри своей страны, так и за рубежом, а внутригосударственные проблемы президента Трампа и сформированный под влиянием лозунга «Америка прежде всего» просмотр международной роли США превращается в облако, которое ставит под сомнение экономическую надежность глобального лидерства.

Однако под этим верхним слоем есть страны и игроки, судьбоносное поведение которых будет иметь огромное значение в силу того, что они представляют собой для глобальной и региональной стабильности. В своем регионе это Саудовская Аравия, Иран и Турция. Решение выйти из ЕС и санкции, наложенные на прошлой неделе Европарламентом на Венгрию, – это лишь две из многочисленных причин для волнений относительно стабильности демократий, которые были партнерами Америки в течение последних 70-ти лет.

То, перед чем стоит Америка, говорит Томас Райт из исследовательского центра Brookings Institution в The Atlantic – это «идеологический вызов, который затмевает все, с чем сталкивались США в течение Холодной войны. В те времена коммунизм никогда не имел реальной политической поддержки. Сегодня же неоавторитаризм становится все более популярным... Американцы должны понять, как сохранить свободу дома, способствовать политическим и технологическим сдвигам, и в то же время противостоять сверхдержавам-соперникам».

Как американские лидеры после Второй мировой войны смогли создать подходы, которые соответствовали тем временам и, наконец, привели к формированию системы глобальных институтов и региональных альянсов, так же должны сегодня сделать США, их друзья и союзники накануне новой эры глобальных гонки. Райт правильно подметил, что новая стратегия должна отвести для США передовую роль в формировании многосторонней кооперации и институтов, включая взаимодействие с недемократическими силами в вопросах нераспространения ядерного оружия, глобальной экономики и климатических изменений.

Эта стратегия должна уйти далеко вперед в понимании недооцененных и все больших угроз для свободных обществ. «Послевоенная американская стратегия, – подытоживает Райт, – всегда заключалась в формировании атмосферы, которая бы создавала возможности и способствовала расцвету свободных обществ. Пришло время восстановить тот пыл и намерения».

Фредерик Кемп, президент и главный исполнительный директор Atlantic Council, nv.ua