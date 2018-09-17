Генпрокурор Украины пообещал иностранным добровольцам защиту от экстрадиции 2 17.09.2018, 21:29

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Юрий Луценко

Юрий Луценко пообещал защиту всем добровольцам, которые воюют или воевали в АТО.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что нынешние контрактники имеют право на то, чтобы не подвергнуться экстрадиции, но это не касается тех, кто замешан в убийствах и насилии. Трансляцию прямого эфира ведет его пресс-секретарь Лариса Сарган на своей странице в Facebook, передает strana.ua.

Луценко подчеркнул, что "никакой выдачи врагу тех, кто воевал за Украину". "Но превращать Украину в отстойник криминальных элементов мы тоже не можем", - также отметил Луценко. "Хочу напомнить: вторжение России в Крым и на Донбасс происходило при поддержке уголовных организаций, которые находились в Украине. Они первыми открывали ворота на украинскую территорию. Держать тут уголовных элементов мы не будем", - сказал Луценко.

Он отметил, что считает возможным прекращение экстрадиционных выдач в отношении обвинений, которые не будут касаться убийств, насильников, и так далее. Он пообещал защиту всем добровольцам, которые действительно воюют или воевали в АТО. Однако Луценко призвал воздержаться от манипуляций.

Он советует тем, кто воевал раньше, иметь при себе документы от своих командиров. Генеральный прокурор подчеркнул, что за время суда Тимур Тумгоев, которого хотят выдать России, ни разу не заявил о том, что воевал на востоке Украины, хотя имел все возможности это сделать. Он лишь заявлял, что в России ему грозит опасность. А потому правоохранители действовали по стандартной процедуре.

Напомним, что сегодня активисты партии "Свобода", "Национального корпуса", С14 и других националистических организаций начали протест под зданием Генеральной прокуратуры Украины в связи с экстрадицией в РФ добровольца, воевавшего на Донбассе, гражданина РФ Тимура Тумгоева. Они требуют отставки заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина. В ходе протеста начались беспорядки, участники акции начали бросать брусчатку в двери здания Генпрокуратуры. Они также зажгли мусор, бумагу и другие предметы перед входом в ведомство.

ФСБ России подозревает Тумгоева в участии в одной из радикальных группировок на территории Сирии. Он утверждал, что российские силовики его избивали и предлагали стать их информатором. На прошлой неделе появилась информация, что Украина готовится выдать Тумгоева как раз по запросу ФСБ.