В Нидерландах почтили память Гончара, Красовского, Захаренко и Завадского 1 17.09.2018, 21:40

Десять лет назад в Эйндховене были посажены четыре дуба в память об исчезнувших белорусах.

В городе Эйндховен у живого мемориала «Четыре дерева» прошла церемония памяти насильственно исчезнувших белорусов, передает «Радыё Свабода».

Четыре дуба были посажены десять лет назад в память о насильственно исчезнувших Викторе Гончаре, Анатолии Красовском, Юрии Захаренко и Дмитрии Завадском.

Как сообщает сайт гражданской инициативы «Мы помним», мероприятие открыла Лера Красовская - дочь Анатолия Красовского. На церемонии выступили представитель «Международной Амнистии» Кристи Медема, Тон Китсэн из Федерации нидерландских профсоюзов, от имени городских властей Эйндховена - Мари-Энн Скреврс.

Поэтесса Джессика Бартелс прочитали стихи, посвященные насильственно исчезнувшим белорусам.