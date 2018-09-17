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В Нидерландах почтили память Гончара, Красовского, Захаренко и Завадского

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  • 17.09.2018, 21:40

Десять лет назад в Эйндховене были посажены четыре дуба в память об исчезнувших белорусах.

В городе Эйндховен у живого мемориала «Четыре дерева» прошла церемония памяти насильственно исчезнувших белорусов, передает «Радыё Свабода».

Четыре дуба были посажены десять лет назад в память о насильственно исчезнувших Викторе Гончаре, Анатолии Красовском, Юрии Захаренко и Дмитрии Завадском.

Как сообщает сайт гражданской инициативы «Мы помним», мероприятие открыла Лера Красовская - дочь Анатолия Красовского. На церемонии выступили представитель «Международной Амнистии» Кристи Медема, Тон Китсэн из Федерации нидерландских профсоюзов, от имени городских властей Эйндховена - Мари-Энн Скреврс.

Поэтесса Джессика Бартелс прочитали стихи, посвященные насильственно исчезнувшим белорусам.


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