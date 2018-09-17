Как выглядят квартиры в Минске, за которые хотят миллион долларов 5 17.09.2018, 22:04

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Желающих приобрести такое жилье не так и много.

На столичном рынке недвижимости есть по крайней мере две квартиры, цены на которые превышают миллион долларов. Правда, пока желающих приобрести это жилье не так и много. Одна из квартир уже больше года предлагается на сайте по продаже недвижимости, пишет «Белсат».

Фото: realt.by

Почти полтора миллиона долларов стоит самая дорогая квартира в Минске. Такую цену придется заплатить за пятикомнатную квартиру в элитном жилом комплексе по улице Румянцева.

Квартира занимает площадь чуть более 250 квадратных метров, в ней три санузла, прачечная и две гардеробные.

Фото: realt.by

Стоимость такой квартиры 1,45 млн долларов США.

Фото: realt.by

Фото: r.onliner.by

Чуть дешевле – 1.175 млн. долларов стоит 4-х комнатная квартира в товариществе собственников «Золотое имение» по улице Москвина в Минске.

Фото: r.onliner.by

Фото: r.onliner.by

Правда, и площадь ее значительно меньше – 186 квадратных метров.

Покупателям предлагается прачечная, 2-е гардеробных, два санитарных узла, а также гараж на два автомобиля.

На столичном рынке недвижимости эти предложения – самые дорогие. Цены на другие квартиры и дома не превышают миллиона долларов.