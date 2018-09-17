Румасу нашли замену в Банке развития

Румасу нашли замену в Банке развития5
- 17.09.2018, 22:14
- 1,628
Должность пустовала с середины августа.
Татьяна Сосновская стала исполняющей обязанности председателя правления Банка развития. Должность пустует с середины августа, когда Сергей Румас был назначен премьер-министром, пишет nn.by.
Татьяне Сосновской 43 года. Она родом из Минска. Училась в школе №137 на улице Калиновского. Закончила нархоз. С 1993 года проработала в структуре «Белагропромбанка». Кстати, именно этот банк возглавлял Сергей Румас (2005-2010).
В «Белагропромбанке» Сосновская отработала 18 лет. Когда в 2011 году Лукашенко создал Банк развития, то перешла на работу туда. До того, как главой правления был назначен Сергей Румас, уже исполняла обязанности руководителя структуры.
В 2013 году Сосновская была назначена первым заместителем председателя правления Банка развития. Курировала вопросы кредитования государственных программ, привлечения корпоративных клиентов, деревообработки.
У Татьяны Сосновской есть 19-летняя дочь Ксения, которая учится на бизнес-администрировании в БГУ. Примечательно, что дочь публикует в соцсетях фотографии в майке группы Brutto, в которой поет Сергей Михалок.