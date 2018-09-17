Румасу нашли замену в Банке развития 5 17.09.2018, 22:14

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Сергей Румас

Фото: ctv.by

Должность пустовала с середины августа.

Татьяна Сосновская стала исполняющей обязанности председателя правления Банка развития. Должность пустует с середины августа, когда Сергей Румас был назначен премьер-министром, пишет nn.by.

Татьяне Сосновской 43 года. Она родом из Минска. Училась в школе №137 на улице Калиновского. Закончила нархоз. С 1993 года проработала в структуре «Белагропромбанка». Кстати, именно этот банк возглавлял Сергей Румас (2005-2010).

Сергей Румас и Татьяна Сосновская

Фото brrb.by

В «Белагропромбанке» Сосновская отработала 18 лет. Когда в 2011 году Лукашенко создал Банк развития, то перешла на работу туда. До того, как главой правления был назначен Сергей Румас, уже исполняла обязанности руководителя структуры.

В 2013 году Сосновская была назначена первым заместителем председателя правления Банка развития. Курировала вопросы кредитования государственных программ, привлечения корпоративных клиентов, деревообработки.

Фото vk.com

У Татьяны Сосновской есть 19-летняя дочь Ксения, которая учится на бизнес-администрировании в БГУ. Примечательно, что дочь публикует в соцсетях фотографии в майке группы Brutto, в которой поет Сергей Михалок.