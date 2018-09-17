«Белавиа» вновь попала в скандал с пассажирами 4 17.09.2018, 22:43

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В Амстердаме в самолет «Белавиа» запустили сначала иностранцев, а потом граждан Беларуси, Украины и России.

- Я летел с «Белавиа» из Амстердама в Минск и был удивлен: сначала они попросили пройти на посадку не-белорусских, не-русских и не-украинских пассажиров, - пишет в своем «Фейсбуке» Саша Слиборский. - Поэтому нам пришлось ждать в очереди, пока все путешественники заняли свои места. И только тогда они пригласили нас на борт. Это новое регулирование? Какова цель этого нового вида национализма? Там была парочка. Он - иностранец, она - белоруска. Их заставили встать в разные очереди...

Ответ от представителей «Белавиа» последовал через сутки, пишет kp.by.

- С конца августа сотрудники нашего хэндлингового агента (компании, которая сопровождает и регулирует всю процедуру обслуживания самолета и пассажиров, прим. ред.) направляют на рейс авиакомпании двух сотрудников специальной службы контроля. Очередь разделили на две части для проверки наличия паспортов у иностранных граждан, а не ID-карт для пересечения границы, а также для проверки законодательных нюансов, связанных со въездом в Беларусь (например, слишком короткий срок действия паспорта, либо отсутствие необходимой визы для транзита через Минск). Вышеуказанные требования не касаются граждан Беларуси, Украины, России и Казахстана. При выявлении несоответствия документов требованиям въезда в Республику Беларусь или транзита в третьи страны, мы обязаны снять пассажира с рейса, а также выгрузить его багаж. Авиакомпания ценит каждого пассажира, поэтому приоритета, кого запускать в самолет раньше - нет. Мы уточним у нашего агента, почему была допущена такая ситуация и постараемся принять меры для информирования пассажиров о специфике прохождения паспортного контроля. Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию.

- Никто не мешает проверять паспорта в порядке очереди, без деления на группы «по приоритетам», - считает Саша Слиборский. - Надеюсь, в будущем подобного не повторится.