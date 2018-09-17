Анджей Дуда: Трехморье претендует на особую роль в Европе 17.09.2018, 22:48

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Фото: charter97.org

Президент Польши считает, что Трехморье может стать заметным игроком на евроатлантической сцене.

Президент Польши Анджей Дуда 17 сентября на саммите стран Трехморья в Бухаресте заявил, что эта международная инициатива вышла на более высокий уровень развития, передает «Радио Польша».

Во время саммита польский президент напомнил, что на прошлогодней встрече в Варшаве Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, поддержал этот проект.

Анджей Дуда добавил, что Трехморье хочет стать заметным игроком на евроатлантической сцене: «Мы хотим, чтобы Центральная Европа была хорошо развитой, хорошо интегрированной и важной частью евроатлантического мира». Для достижения этой цели мы сосредоточимся на углублении интеграции в областях, которые наиболее важны для экономического развития: транспорта, энергетики и цифровых технологий».

Польский президент подчеркнул, что власти США считают инициативу Трехморье важным элементом евроатлантического сотрудничества. Он добавил, что транспортный путь Via Carpathia и газовый коридор «Север — Юг» входят в список основных проектов инициативы.

Эти заявления польского президента прозвучали накануне его вылета из Бухареста в Вашингтон — на встречу с Дональдом Трампом.

Инициатива Трехморье состоит из Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Словакии, Словении и Венгрии. Саммит в Бухаресте ставит целью расширение делового и экономического характера названных стран.