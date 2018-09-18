ПВО Сирии сбили российский военный самолет 18.09.2018, 7:34

Фото: engine-market.ua

На борту находились 14 человек.

Российский самолет Ил-20, связь с которым в Сирии была потеряна 17 сентября, был случайно сбит сирийскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в руководстве США сообщает CNN.

Сирийские зенитные установки пытались поразить израильские самолеты, которые в то время участвовали в налете на объекты в провинции Латакия. Собеседник агентства отметил, что ПВО Сирии пытались остановить "шквал израильских ракет", попав при этом в российский самолет.

Представитель Пентагона сообщил CNN, что Ил-20 был сбит противовоздушной системой, которую Москва продала Дамаску несколько лет назад. Российский самолет с 14 военнослужащими на борту исчез с радаров поздно вечером 17 сентября, при подлете к средиземноморскому побережью Сирии.

В минобороны РФ отметили, что связь прервалась одновременно с атакой четырех израильских самолетов F-16 на объекты в Латакии и пуском ракет с французского фрегата Auvergne.

Ил-20 предназначен для радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Экипаж – 13 человек. Производство самолетов прекращено в 1976 году.