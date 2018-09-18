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США ввели новые пошлины на товары из Китая на $200 миллиардов

  • 18.09.2018, 7:40

В следующем году пошлины вырастут в 1,5 раза.

Президент США Дональд Трамп сообщил о введении новых пошлин на импорт товаров из Китая. Решение о сборах в размере 10 % на общую сумму в 200 миллиардов долларов вступит в силу 24 сентября, сообщает dw.com со ссылкой на Белый дом.

10-процентные пошлины будут действовать до конца текущего года, а с 1 января 2019 года их размер возрастет до 25 процентов, указывается далее в заявлении. Трамп поручил торговому представителю Соединенных Штатов (USTR) приступить к процедуре введения дополнительных пошлин.

Угроза дальнейших пошлин

Одновременно Трамп пригрозил Китаю дальнейшим расширением протекционистских мер. "Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров либо иных отраслей промышленности, мы незамедлительно приступим к третьему этапу, предусматривающему дополнительно пошлины на импорт в размере 267 миллиардов долларов", - отметил американский президент.

В заявлении указывается, что Пекин проводит недобросовестную политику в отношении США в области технологий и интеллектуальной собственности, принуждая американские компании продавать технологии китайским конкурентам. Это создает угрозу долгосрочному здоровью и процветанию американской экономики, заявил Трамп.

Он также призвал китайское руководство принять необходимые меры для пресечения "недобросовестной торговой практики" и выразил надежду на урегулирование торгового конфликта между США и КНР.

В настоящий момент американские пошлины уже распространяются на китайские товары стоимостью в 50 миллиардов евро. Трамп обвиняет Китай в нечестном ведении торговли, а также в краже интеллектуальной собственности. Пекин ответил на это встречными мерами.


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