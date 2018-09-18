Илон Маск представил первого туриста для полета вокруг Луны 1 18.09.2018, 8:31

Путешественник уже внес предоплату.

Глава SpaceX Илон Макс представил первого туриста, который отправится вокруг Луны. Им станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Трансляция ведется на сайте компании, сообщает РБК.

Маэдзава отказался назвать цену за путешествие на Луну, однако рассказал, что сделал предоплату. По словам Илона Маска, сумма «значительная», и она окажет влияние на разработку ракеты BFR (Big Falcon Rocket).

Компания сообщила своем аккаунте в Twitter, что путешествие продолжится около недели. Ракета с туристом пролетит на расстоянии 125 мили (около 201 км) от Луны.

Lasting about a week, the journey will come as close as 125 miles to the Moon’s surface before completing lunar transit and returning back to Earth. pic.twitter.com/1P4HSHxaNU — SpaceX (@SpaceX) 18 сентября 2018 г.

Компания SpaceX 14 сентября объявила о выборе туриста, который первым в истории отправится вокруг Луны. По мнению компании, это событие станет важным шагом на пути к предоставлению обычным людям возможности путешествовать в космосе.

SpaceX добавила, что только 24 человека за всю историю побывали на Луне, а после американской миссии «Аполлон» в 1972 году больше никто из людей не был там. Компания объявила о планах организовать коммерческий полет вокруг Луны в начале 2017 года.

По данным Forbes, состояние Юсаку Маэдзава составляет $2,9 млрд. Он основал крупнейший японский онлайн-магазин одежды Zozotown. Маэдзава коллекционирует предметы современного искусства и планирует создать музей в городе Тиба, располагающийся к востоку от Токио.