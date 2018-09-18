Как Гольшанские боролись за трон Речи Посполитой 18.09.2018, 8:55

На престоле крупнейшей державы средневековья мог оказаться представитель славного белорусского рода.

Гольшанские – магнаты Великого княжества Литовского: от могущества до упадка

Многие считают, что для сюжета своего романа «Чёрный замок Ольшанский» Владимир Короткевич взял историю замка в деревне Гольшаны Ошмянского района Гродненской области. На самом же деле литературное произведение не имеет ничего общего с историей Гольшанского замка, как и с историей князей Гольшанских. Но эта история не менее интересна, чем роман белорусского писателя, пишет litvin.pl.

Княжеский род Гольшанских по праву считается одним из древнейших и знатных на белорусских землях. Знаменитая летопись «Хроника Быховца» от 1280 года свидетельствует: «…четвертый брат великого князя Наримунда, Гольша, перешел реку Вилию и нашел гору красивую между горами, и создал город, и назвал своим именем Гольшаны». Сын князя Гольши – князь Миндовг стал основателем Великого княжества Литовского.

Первый замок был возведен из дерева на высоком холме у реки Корабль на северо-западе от самой деревни. Князья рода Гольшанских всегда были рядом с теми, кто творил историю и сами также были не прочь её создавать. Именно князь Иван ОльгимонтовичГольшанский помог князю Витовту в 1381 году бежать из заключения в Кревском замке и впоследствии помогал своему государю бороться против Владислава Ягайлы ставшего королём Польши.

Не удивительно, что род князей Гольшанских стал крепнуть и в 1413 году на сейме в Городне (нынешнем Гродно) им был пожалован герб «Гипоцентавр». Через пять лет Иван Гольшанский выдал свою дочь княжну Ульяну за Великого князя Витовта. А вскоре род Гольшанских породнился и с королями. В 1422 году король Польши Владислав Ягайло в Новогрудке обвенчался в костёле Преображения Господнего с княжной Софьей, дочерью князя-наместника Киевского Андрея Ивановича Гольшанского. Именно Софья Гольшанская дала начало роду Ягелонов.

Но не всем князьям Гольшанским посчастливилось добраться к вершинам власти. Князь Александр Гольшанский по прозвищу «Нелюб» был среди заговорщиков против Великого князя Витовта. Когда же мятеж был раскрыт князь Александр переметнулся на сторону Великого княжества Московского. Его братья – князь-наместник Киевский Михаил и князь Семён по прозванию «Лютый» боролись в междоусобной войне 1433 года за престол Великого княжества Литовского и сначала поддерживали князя Свидригайло, а затем перешли на сторону князя Сигизмунда. Предательство для Михаила кончилось плохо. Как написано в той же «Хронике Быховца»: «…пришли к Борисову(городу Борисов), и там забрали князя Михаила Ивановича Гольшанского на реке на Березине, и послали его в Витебск, и там приказал утопить его в реке Двине под Витебском».

Эта история мало чему научила других представителей рода Гольшанских. В 1481 году православные князья Иван Юрьевич Гольшанский, Михаил Олелькович и Фёдор Бельскийнедовольные тем, что их права ущемлены по сравнении с католиками, приняли участие в заговоре против короля Речи Посполитой Казимира. Его намеревались убить на свадьбе князя Фёдора Бельского. Королём должен был стать Михаил Олелькович. Однако на заговорщиков донесли. Князь Бельский успел бежать в Московию, где был щедро награждён Великим князем Иваном ІІІ. А вот князья ИванГольшанский и Михаил Олелькович были схвачены и публично казнены на городской площади в Вильно. Однако их владения не были конфискованы, а были оставлены наследникам. В том же году, вероятно из-за мести короля были убиты двое братьев князя Ивана Гольшанского – Василий и Юрий.

Оставаясь приверженцами православия с середины ХVвека часть князей Гольшанских приняли католичество, что позволяло занимать влиятельные посты в государстве. Вскоре Александр Юрьевич Гольшанский, уже будучи старостой Гродненским становиться ещё и каштеляномВиленским. Ещё один князь ГольшанскийСемён Юрьевичстал великим гетманом Литовским,маршалком Волынским и воеводой Новогрудским.

Зимой 1490 года земли Волыни подверглись набегу войск Крымских и Заволжских татар. Они разграбили и сожгли город Владимир-Волынский, захватили много пленных. Князь Семён немедленно организовал погоню и 25 января 1491 года войска под его началом разгромили татар под Заславом на реке Горынь. Пленные были возвращены на родину.Однако этой княжеской ветки не суждено было расцвести. Сын князя Семёна Александр погиб в междоусобной стычке за наследство в 17-летнем возрасте, а дочь князя – Татьяна в 1509 году вышла замуж за знаменитого князя Константина Ивановича Острожского.

Сам князь Семён Юрьевич умер в 1556 году. Он был последним из мужчин рода Гольшанских После его кончины огромные вотчины были поделены между шестью сёстрами этого рода. В 1525 году состоялось венчание Елены Юрьевны Гольшанской и князя Павла Ивановича Сапеги. Родовое поместье Гольшанских вместе с замком перешло к новому хозяину как приданное.

Через несколько поколений, в 1610 году внук Елены Гольшанской – подканцлерВеликого Княжества Литовского Павел Стефан Сапега, решаетпостроить в Гольшанах новую резиденцию. Это был уже не столько замок, сколько шикарный дворец во фламандском стиле, один из самых роскошныхна землях Великого княжества Литовского. По форме дворец представлял собой замкнутый прямоугольник с шестигранными башнями по углам. Его парадные залы украшали фрески, а полы керамическая плитка. Во дворце была часовня, широкие лестничные пролёты и большие окна. Но кроме этого во дворце была система отопления из кафельных печей и каминов, а также уникальные для того времени водопровод и канализация. Дворец окружали земляные валы и водяные рвы. Неподалёку были созданы три озера дно которых устилала плиткой. Но этому пышному поместью не суждено было стать родовым гнездом. От четырёх браков у князя Павла Стефана Сапеги не осталось сыновей, лишь три дочери.

В начале ХVIII века многие боевые действия Северной войны между Швецией и Россией проходили на белорусских землях, в том числе и в Гольшанах. Пушечные ядра и пожар сильно повредили дворец, он стал постепенно приходить в упадок, а хозяина, пожелавшего бы его восстановить, не было. Дворец постепенно превращался в руины. Во второй половине XIX века газеты писали: «Половина этого замка существует до сих пор в жилом состоянии, но уже нет третьего этажа, часовня превращена в склад разного хлама, только в некоторых комнатах остались следы росписи на потолке и пара давних пейзажей над дверьми; наконец, портрет одного из Сапегов и мраморный стол дополняют небольшую горстку немых свидетелей прошлого замка Сапегов».

В 80-е годы ХІХ века Гольшанский замок выкупил помещик Горбанёв и стал взрывать его стены на кирпичи, которых не хватало на постройку кормы. Так заканчивалась история Гольшанского замка, но возникли легенды. Одна из них рассказывает о простом парне, который влюбился в княжну Анну Гольшанскую. Любовь была взаимной, они тайно встречались, но вскоре об этом узнал отец княжны. По приказу старого князя парня схватили и замуровали в стене замка. Некоторые из местных жителей и сегодня могут поведать о призраке, который ночью обходит руины замка. Они называют его «Чёрный монах».

В 1976 году неподалёку от замка был найден клад 836 серебряных монет XVвека. Часть из них сегодня хранится в местном школьном музее. Но местные жители считают, что ни в замке, ни на городище клады лучше не искать: можно провалиться под землю или попасть под обломок стены.

В 2018 году началось восстановление Гольшанского замка. Уже сделана расчистка и археологические исследования, начались работы по реконструкции Северной башни, на очереди усиление стен и монтаж кровли. Оставшиеся руины замка будут законсервированы, полное воссоздание вряд ли будет возможно. Поэтому увидеть, как выглядел замок во времена своего расцвета можно будет только на макете или в компьютерной графике.

Но даже в своём нынешнем состоянии окутанный легендами и историческими тайнами замок выглядит величественно. Здесь сохранилось то ощущение богатой истории минувшего, которое в своё время и вдохновило Владимира Короткевича на написание романа «Чёрный замок Ольшанский».