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ЖКХ заложило мину замедленного действия

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  • 18.09.2018, 9:09
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Коммунальное хозяйство Беларуси стало вотчиной двоечников.

У белорусов появится еще один вид коммунальных расходов: оплату за тепловую модернизацию жилья решили переложить с государства на граждан.

Уже готов проект указа Лукашенко, согласно которому за среднюю двухкомнатную квартиру площадью 48 квадратных метров ее владелец будет платить дополнительно, сверх «коммуналки», около 25 рублей в месяц.

При этом раньше дома утеплялись делалась за счет капремонта, на который средства отчислялись годами и десятилетиями. Что будет с этими деньгами? На вопросы Charter97.org отвечает руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

- Давайте представим ситуацию: люди спокойно платили за капремонт – и вдруг оказалось, что все эти деньги «сгорели», а вместо накопленных отчислений придется дополнительно платить в среднем 25 рублей, а то и больше. Почему так?

- Со стороны ЖКХ – это такие невротические реакции на фоне тупиковости его политики. Собирать деньги в «никуда» в данном случае – это абсолютнейшее, чисто белорусское изобретение.

Я лично занимался – не в Беларуси, в другой стране – тепловой модернизацией жилища. Этот процесс выглядит предельно просто и недорого: ставится собственный газовый котел вместо централизованной системы отопления.

А все эти мелкие подергивания от ЖКХ говорят только о профессиональной неспособности коммунальщиков делать что-то полезное.

На самом деле 49% тепла в Беларуси теряется в обычных трубах, которые идут от тепловых станций. Это устаревшая советская система, призрак коммунизма. Тогда же была создана идиллическая картина: отопление в дома идет от больших станций, где умные инженеры в белых халатах постоянно смотрят на осциллографы и нажимают кнопки.

Белорусам необходимо модернизовать в этой сфере только одно: обрезать трубы централизованного отопления и поставить собственные газовые котлы.

А в ЖКХ никакой новый сбор не надо платить. Это – дурь чиновников, лоббистские подпрыгивания коммунальщиков. Они – самая слабая часть белорусского хозяйства. В коммунальщики шли только двоечники и троечники. Они теперь и командуют, придумывая какой-то сбор на «тепловую модернизацию».

- А что будет с отчислениями, сделанными на капремонт? Ведь раньше они шли на меры по энергосбережению. До 2016 года за счет этих денег делались даже термошубы на фасадах. Куда пошли средства, которые выплачивались десятилетиями?

- Они растворились во всеобщей, всебелорусской дури системы управления. Это такой феномен.

Чиновники годами и десятилетиями пытаются делать из простых людей дураков. Не только ЖКХ этим занимается. Минтранс пытается делать дураков, например, из пассажиров общественного транспорта.

Тем же занимается и ЖКХ. Изначально от них надо было потребовать вводить индивидуальные накопительные счета для граждан. На эту задачу хватило бы девяти компьютеров на всю страну. И каждый человек знал бы, сколько у него там уже накоплено средств. Причем деньги эти оставались бы с ним и при смене жилья. Ты накопил 1000 долларов на таком счету – они переходят с тобой в другую квартиру. И человек сам решает, на что и когда их потратить. А вместо этого ЖКХ играет нам, как говорил Маяковский, «ноктюрн на флейте водосточных труб».

Под этот «ноктюрн» происходит оболванивание людей: деньги собирают со всех, а потом какой-то чиновник решает, где провести капитальный ремонт. Как правило, это дома, где живет «мэр» города, или «полумэр», или «третьмэр». Система работает в волюнтаристском, лоббистском режиме. Вы можете платить всю жизнь – а у вас один раз кое-как покрасят стену желтым цветом, как в сумасшедшем доме.

Нужны индивидуальные накопительные счета. Но это нет, потому что выпускники с золотыми медалями в ЖКХ работать не идут.

- Оправдывая строительство небезопасной БелАЭС, власти заявляли, что ее запуск будет означать «модернизацию» энергетической системы страны и позволит в том числе сократить себестоимость отопления. А теперь «модернизацию» решили проводить за счет граждан. Почему такая нестыковка?

- Все эти обещания были обычным враньем. Даже позволю себе сказать – надувательством. Даже сейчас цена киловатта на АЭС будет идти по 20 центов – это в 3,5 раза дороже, чем оно должно стоить. Аналогичную станцию строят в Турции – и турки сообщили, что у них показатель в 6 центов за киловатт.

Что же касается энергетической модернизации, то, по моему убеждению, этим должен заниматься каждый. Как только начинает заниматься кто-то во власти – получается фарс и ограбление народа.

А министерство коммунального хозяйства вообще надо закрыть без права переписки. Поскольку когда кто-то в правительстве начинает заниматься проектом всеобщего счастья и под это дело что-то «модернизировать», это заканчивается воровством, криминалом и откатами.

Как только в Беларуси стали делать «энергетический коммунизм», сразу же получилась вселенская глупость.

- В редакцию «Хартии-97» на днях пришло интересное письмо о массовых сокращениях среди рядовых работников ЖКХ. Так, например, в Смолевичах увольняют около 200 человек – достаточно много для маленького городка. Получается, что коммуналка постоянно растет, а при этом персонал сокращают, экономя на расходах. Куда, в конце концов, идут деньги?

- Здесь имеет место, не побоюсь этого слова, полная идиотизация системы управления Беларусью. Власти демонстрируют «идиотизм в квадрате».

Беспардонность и наглость ЖКХ в обворовывании людей растут из года в год и приближаются к тому, что делается в России.

Там настолько открыто поднимают тарифы и выкачивают деньги из населения, что надо просто принимать крайние меры. Я поездил по России, посмотрел. С людей деньги берут – а потом строят себе дворцы, гостиницы и дома отдыха, как в Куршевеле.

Перед последним «перевыборами» Путина даже российской власти стало понятно, что ЖКХ взорвет население. Тогда в Госдуму внесли срочно законопроект о переходе на прямые отношение между поставщиками услуг и населением.

А в цивилизованном мире – Польше, Литве – это уже давно поняли. Там ЖЭСы уже давно стали ненужными. Коммунальные услуги населению предоставляют частные компании. Литовские компании уже работают не только у себя в стране, но дошли до России, Украины и даже Казахстана. А Беларусь так и остается заповедником «коммунальной мафии» от ЖКХ, этой вотчины вчерашних двоечников.

- А белорусские власти не понимают разве, что ЖКХ, как вы сказали, может «взорвать население»?

- А ЖКХ уже заложило под Беларусь мину замедленного действия. Здесь творится неописуемое, эксплуататорское присвоение доходов трудящихся.

Эта система должна быть, образно говоря, выжжена огнеметом.


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