Россия набирает валютные долги на фоне обвала рубля 2 18.09.2018, 9:44

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Финансовая «подушка безопасности» РФ уменьшилась в 12 раз.

Банк России, вероятно, был вынужден занимать валюту на Западе, чтобы компенсировать нехватку долларов на российском рынке на фоне оттока нерезидентов из гособлигаций и обвала рубля, пишет finanz.ru.

К такому выводу пришли аналитики Райффайзенбанка, проанализировав данные по платежному балансу за август, опубликованные ЦБ на минувшей неделе.

Так, по данным Центробанка, чистый отток капитала из России составил 5 млрд долларов за месяц. Хотя это на 20% больше, чем в июле, и почти втрое превышает показатель годичной давности, цифра явно меньше, чем фактически состоявшийся отток.

Так, по данным того же ЦБ, 1,9 млрд долларов должны были вернуть зарубежным кредиторам крупнейшие российские корпорации и банки (топ-40); еще 2,5 млрд долларов ушло в виде интервенций Минфина, который хотя и приостановил покупки валюты, все же успел выполнить почти половину плана на месяц.

Из данных по платежному балансу следует, что оттока капитала из госсектора - то есть облигаций федерального займа - практически не происходило, указывает Райффайзенбанк.

Но это опровергается самим ЦБ: зарубежные инвесторы сбросили ОФЗ примерно на 130 млрд рублей, или 2 млрд долларов, сообщила в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Это означает, что "отток капитала нерезидентов из госсектора мог быть компенсирован ввозом валюты ЦБ", делают вывод в Райффайзенбанке: речь идет о кредитах, которые привлекаются регулятором под залог ценных бумаг из международных резервов.

Аналогичным образом центробанк действовал летом прошлого года: на фоне краха ФК "Открытие" он занял у нерезидентов 8,9 млрд долларов. Общая сумма долга ЦБ при этом достигла 8-летнего рекорда в 11,6 млрд долларов.

В 2018 году центробанк гасил эти займы, однако теперь мог "вновь нарастить задолженность для пополнения ликвидности на локальном рынке", объясняет Райффайзенбанк.

Собственных валютных резервов в банковской системе практически нет: на 1 августа запасы банков в виде наличной валюты и высоколиквидных активов за рубежом лишь на 1,3 млрд долларов превышали их же обязательства перед клиентами по расчетным счетам.

Объем этой "подушки безопасности" был в 12 раз меньше, чем летом 2016 года.

Валюту из банков ускоренно выводят корпоративные клиенты: они забрали со счетов 3 млрд долларов в июле, 4,9 млрд - в июне и более 17 млрд - с апреля.