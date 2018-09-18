Что на самом деле представлял собой сталинизм и в целом советская власть 21 18.09.2018, 10:11

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Все годы существования для советских властей показуха была важнее реального человеческого счастья.

Друзья, сегодня будет пост о том, что делали с инвалидами в сталинском СССР — это сложная тема, но знать о ней обязательно нужно, потому что она показывает и полную правду о том, чем является любая война, и правду о том, что на самом деле представлял собой сталинизм и в целом советская власть, все годы существования которой показуха была важнее реального человеческого счастья, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Для новых поколений советских граждан снимали новые лживые фильмы о прекрасной жизни в СССР, а тех, кто воевал и потерял на войне своё здоровье — высылали подальше из городов, дабы они своим видом не "портили людям счастье", потому что советский человек должен думать исключительно о хорошем.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, что делали с инвалидами в сталинском СССР:

Для начала немного истории.

Начнём с небольшого экскурса в историю, чтобы понять, о чём вообще идёт речь. Во Второй мировой войне СССР потерял погибшими, по разным подсчётам, от 20 до 60 миллионов человек — цифра колоссальная и страшная. Где-то на ютубе есть видео с количеством гробов по количеству погибших в каждой из стран за период 1939-45 годов, десятки миллионов — это ужасающие небоскрёбы из гробов, уходящие за облака.

Разумеется, были в войне не только погибшие, но и раненые — многие солдаты вернулись с фронта покалеченными, без глаз, без рук и без ног, а также со страшными травмами спины, внутренних органов либо лица. В сороковые-пятидесятые годы на улицах советских городов можно было часто увидеть таких инвалидов войны — безногие солдаты передвигались на самодельных тележках из доски и подшипников, отталкиваясь от земли деревянными колодками, а под обрубки ног закрывали брезентом либо обрезками резиновых автомобильных камер. Поспрашивайте своих мам и бабушек — они точно должны помнить таких инвалидов на городских улицах в сороковые-пятидесятые годы.

В СССР не существовало никакой единой программы помощи таким людям — как вы уже поняли, не существовало даже такой простой вещи, как инвалидная коляска. Инвалидов редко могли хотя бы куда-то трудоустроить или как-то иначе им помочь, пенсия у них была либо очень маленькая, либо (чаще) её не было вообще — и те инвалиды, у кого не было сердобольных родственников, были вынуждены побираться на улицах, тихо прося милостыню у магазинов и на площадях.

Сталинская высылка «ненужных людей».

Вместо того, чтобы как-то помочь этим людям, как-то из социализировать и дать возможность почувствовать себя нужными. Cоветская власть решила попросту убрать их с глаз долой из городов. В это время строились широкие проспекты с высокими домами, и инвалиды войны, по мнению советской власти, "портили вид социалистического счастья". Простые советские пионеры не должны видеть и знать правду о войне — её им расскажут моложавые тыловики, расхаживающие по школам с "фронтовыми байками", а настоящих ветеранов и героев, что отдали на войне своё здоровье, мы уберём подальше — чтобы не портили нам тут вид советского рая.

Первый массовый вывоз инвалидов войны за городскую черту произошёл в 1949 году и был приурочен к 70-летию Вождя. Всё было сделано по заветам самого великого кормчего — "нет человека — нет проблем". Инвалидов на самодельных колясочках с подшипниками отлавливали на улицах, и если выяснялось, что у человека нет родственников — то его высылали за городскую черту. У инвалидов никто особо не спрашивал желания куда-то ехать, у них отбирали паспорта и солдатские книжки и, фактически, переводили в статус ЗК.

Высылка 1949 года — только одна из наиболее известных. На самом деле инвалидов отлавливали и высылали, начиная с 1946 года, делали это все сталинские годы и успешно продолжили при Хрущёве — в его времена безруких и безногих "попрошаек" отлавливали на железной дороге.

Интернаты, куда высылали инвалидов, находились в ведомстве МВД и больше всего напоминали структуры ГУЛАГа либо шарашки — сами учреждения были закрытого типа, там не было никаких программ реабилитации, за инвалидами не было должного ухода, и без того скудное содержание разворовывалось персоналом, словом — единственной задачей этих учреждений было поскорее спровадить "ненужных людей" на тот свет.

«Интернат для ненужных» на Валааме. Портреты.

Одним из мест высылки "ненужных людей", был остров Валаам. Вообще таких мест были десятки, но Валаам стал, пожалуй, одним из самых известных — особенно благодаря тому, что к высланным туда людям приезжали художники и смогли сделать рисунки — чтобы о них осталась хоть какая-то память.

"Отловленных" на улицах людей по прибытию на Валаам лишали паспортов, солдатских книжек и всех других документов, в том числе и наградных. Инвалидов селили в старых монастырских постройках, которые были практически непригодны для жилья — во многих зданиях отсутствовали крыши, не было электричества, не было врачей и медсестер. Многие искалеченные войной фронтовики умерли уже в первые месяцы пребывания на острове.

В конце семидесятых годов на Валааме побывал художник Геннадий Добров и нарисовал, наверное, одних из последних живущих на Валааме инвалидов, создав потрясающую по своей силе серию работ "Автографы войны". Власти СССР многие годы отказывали Доброву в выставках, обзывая его всякими нехорошими словами, а причина была всё та же — никто не хотел видеть правду о войне, которую в пятидесятые "зачистили" с улиц, а в семидесятые хотели предать забвению. Давайте посмотрим на его работы.

Портрет под названием "Новой войны не хочу". На нём изображён бывший разведчик Виктор Попков, ставший инвалидом и попавший на Валаам.

Солдат Александр Подосенов. В 17 лет он ушел добровольцем на фронт, был ранен в голову, в послевоенные годы попал на Валаам и остаток жизни, парализованный, неподвижно просидел на кровати.

Портрет под названием "Защитник Невской Дубровки". На нём — пехотинец Александр Амбаров, защищавший осаждённый Ленинград, дважды во время ожесточённых бомбёжек Александр оказывался заживо погребённым, товарищи откапывали его, и он снова шел в бой. Закончил свои дни на Валааме в учреждении закрытого типа...

Работа под названием "Отдых в пути". На нём — солдат Алексей Курганов, прошедший фронтовыми дорогами от Москвы до Венгрии и лишившийся на войне обеих ног.

Этот портрет Геннадий Добров назвал "Неизвестный солдат". По одной из версий — на нём изображeн герой СССР Григорий Волошин. Он был лётчиком и чудом выжил, протаранив вражеский самолёт, а затем прожил в Валаамском интернате 29 лет "Неизвестным". В 1994 году объявились его родные и поставили на Валааме скромный памятник, который со временем пришёл в ветхость. Остальные могилы героев войны остались безымянными и поросли травой...

Послесловие.

Евгений Кузнецов в книге "Валаамская тетрадь" написал такие трогательные и горькие строки:

Страна Советов карала своих инвалидов-победителей за их увечья, за потерю ими семей, крова, родных гнезд, разоренных войной. Карала нищетой содержания, одиночеством, безысходностью. Всякий, попадавший на Валаам, мгновенно осознавал: Вот это всё! Дальше - тупик. Дальше тишина в безвестной могиле на заброшенном монастырском кладбище.

Читатель! Любезный мой читатель! Понять ли нам с Вами сегодня меру беспредельного отчаяния горя неодолимого, которое охватывало этих людей в то мгновение, когда они ступали на землю сию. В тюрьме, в страшном гулаговском лагере всегда у заключенного теплится надежда выйти оттуда, обрести свободу, иную, менее горькую жизнь. Отсюда же исхода не было. Отсюда только в могилу, как приговоренному к смерти. Ну, и представьте себе, что за жизнь потекла в этих стенах.

Видел я все это вблизи много лет подряд. А вот описать трудно. Особенно, когда перед мысленным взором моим возникают их лица, глаза, руки, их неописуемые улыбки, улыбки существ, как бы в чем-то навек провинившихся, как бы просящих за что-то прощения. Нет, это невозможно описать. Невозможно, наверно, еще и потому, что при воспоминании обо всем этом просто останавливается сердце, перехватывает дыхание и в мыслях возникает невозможная путаница, какой-то сгусток боли! Простите...

К 1959 году на Валааме осталось 1500 инвалидов, но сколько их здесь было и погибло начиная с 1949 года — сейчас не знает никто. Думаю, в архивах есть эта информация — впрочем, открывать их не спешат. Зачем людям знать правду о войне? Пусть лучше клеят на свои машины георгиевские ленточки и наклейки "можем повторить", а думать о том, чем эта война была на самом деле не нужно...

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