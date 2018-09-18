«Инвесторы видят, что в Беларуси вводится драконовская система» 3 18.09.2018, 10:20

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Наступление властей на свободу слова обернется экономическими проблемами.

Пользователи белорусского Интернета больше не будут анонимными. Как сообщает журналист «Белсата» Александр Папко, предоставить свой номер телефона – именно это вскоре должен будет сделать каждый, кто хочет прокомментировать новость на белорусском сайте. Авторизация комментаторов через номер телефона и возможность передачи персональных данных спецслужбам – такие нововведения приготовили для пользователей белорусских сайтов авторы поправок к Закону о СМИ. Поправки в закон вступят в силу уже в декабре.

А вот делать это через передачу редакции сайта номера своего телефона требует проект постановления Министерства информации, который вскоре утвердят. Устранение анонимности в белорусском сегменте интернета силовые министерства приветствуют.

Обычные же граждане относятся к перспективе оставлять свои данные с меньшим энтузиазмом.

Не в восторге от нововведения и редакции СМИ, которые должны будут хранить данные пользователей и «при необходимости» передавать их силовикам.

Требование регистрироваться на форумах при помощи телефонного номера – не единственное ограничение свобод в интернете, которое предусматривают поправки в Закон о СМИ:

требование регистрации интернет-СМИ

возможность блокировки соцсетей

идентификация пользователей форумов

передача персональных данных спецслужбам

Они не только нанесут финансовый ущерб белорусским сайтам и приведут к оттоку белорусской аудитории в Рунет. Они повредят имиджу Беларуси как ИТ-страны.

Александр Класковский, политический обозреватель:

«Инвесторы же отслеживают ситуацию. Они видят, что вводится драконовская система, которой нет ни у одной европейской стране. Так как идти сюда и вкладывать деньги в какие-то высокие технологии?»

По мнению эксперта, победа над интернет-аудиторией может проявиться пирровой. Волны критики она не заглушит, но нанесет стране реальные финансовые потери. Даже иностранцы будут знать, что главными специалистами от интернета в Беларуси выступают не айтишники, а люди в погонах.