Силы Асада сбили российский самолет с военными: все подробности 18.09.2018, 10:25

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Что известно на данный момент.

Российский военный самолет Ил-20, на борту которого находились 14 российских военнослужащих, был случайно сбит ПВО правительственных сил Сирии, пишет obozrevatel.com.

Они якобы пытались остановить атаку израильской авиации на провинцию Латакия, передает CNN, ссылаясь на собственные источники.

Утверждается, что по воздушному судну ударили той самой системой ПВО, которую Кремль несколько лет тому назад продал сирийцам.

@CNN - stenographers of the deep state. Prints government spin as fact - not even adding a "sources say" in the title!https://t.co/ViaG2wq0aO — Daniel McAdams (@DanielLMcAdams) 18 сентября 2018 г.

Военные США узнали об инциденте, услышав на международных частотах сигнал сирийских военных, которые начали поисково-спасательную операцию.

Самолет Ил-20 Минобороны РФ пропал над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии поздно вечером 17 сентября, пишет "Медуза".

Как уточнили в российском ведомстве, "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Примерно в это же время, сообщили в Минобороны РФ, были зафиксированы пуски ракет с находящегося в том же районе французского фрегата "Овернь".

Россияне организовали поисково-спасательную операцию после исчезновения Ил-20 в Сирии. Чиновники в РФ отказываются верить в то, что его сбили войска Башара Асада.

Позже в СМИ выдвинули несколько версий возможного крушения Ил-20.

Ил-20, "Лысуха" — самолет радиоэлектронной разведки.

Предназначался для разведки вдоль государственной границы и приграничной полосы. По бортам передней части пассажирской кабины установлены фотоаппараты перспективной аэрофотосъемки и станция общей радиотехнической разведки.

Ранее он неоднократно был замечен в небе над Сирией.

Самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 замечен в небе над н.п. Латаминья, расположенном на границе провинций Хама и Идлиб. Также его видели на юго-востоке провинции Идлиб над постами ВС Турции. pic.twitter.com/iyAtVR0UbO — Armen Hayrapetyan (@Ar_Hayrapetyan) 3 августа 2018 г.

Минобороны РФ назвало «виновных» в катастрофе российского самолета в Сирии.

Российский самолет Ил-20 был сбит из комплекса С-200 сил противовоздушной обороны Сирии, но под удар его якобы подставили израильские летчики, заявили в Минобороны, передает «РИА Новости».

Минобороны РФ заявило, что вечером в понедельник, 17 сентября, четыре истребителя F-16 ВВС Израиля, зайдя со Средиземного моря, нанесли удары в районе сирийского города Латакия. Они якобы «преднамеренно создали опасную ситуацию» для кораблей и самолетов в этом регионе.