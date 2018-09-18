«Налог есть, а дорог нет» 1 18.09.2018, 11:10

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Авто провалилось под землю в гомельском частном секторе.

Гомельчанин опубликовал в своем Instagram фото и видео неприятности, случившейся с ним в районе улицы Герцина, пишет сайт gomel.today.

На ролике водитель, не стесняясь в выражениях, сетует по поводу состояния дорог в стране: «Налог есть, а дорог нет».

Как можно заметить, его возмущение небезосновательно, заднее колесо иномарки ушло в яму возле канализационного люка. Авто оказалось в ловушке.

Неизвестно, что стало причиной появления такой выбоины, но с уверенностью можно сказать, что подобные ситуации — не редкость на гомельских улицах.