Что писали cредневековые историки о землях наших предков? 1 18.09.2018, 11:39

Немецкие авторы писали, что Полоцк и Витебск построили потомки готов.

Со страхом и надеждой смотрели на бескрайние дикие леса Восточной Европы немецкие монахи, рыцари, купцы. В чащах обитали язычники, которых было бы неплохо приобщить к истинной вере. Можно было был и данников приобрести, и благоволение римского папы получить. А в средние века слово римской курии стоило порой дороже всяких драгоценностей, пишет litvin.pl.

Потому и появлялись в прусских и литвинских лесах миссионеры-проповедники. Их судьбы порой складывались трагически. Вот, к примеру, Кведлинбургские анналы приводят имя святого проповедника Брунона Бонифация Керфуртского.

Историки считают его самым первым христианским монахом, пробравшимся к литвинам-язычникам в 1009 году. До своей гибели на берегах Днепра он сумел посетить Киев, польские и прусские земли, где обратил в истинную веру князя пруссов Нетимера. Погиб отважный монах-фанатик у города Пинска. Местные жители отрубили ему голову, а всех спутников в количестве 18 человек развешали на деревьях. Потом католики поставили по приказу римской курии на месте гибели монаха костел.

Немецкие историки связывали население Придвинского края с готами. В 19-м столетии «Журнал этнологии» отмечал, что потомки готов заполонили в свое время пространство между Двиной и Неманом, создав такие города как Витебск и Полоцк, дойдя до Пскова и Изборска. Немецкий исследователь Й. К. Цойсс считал, что литвины в глубокой древности имели свою империю, которая включала в себя множество северных племен —" западных Галиндов и Судинов, восточных Велетов, Вильцев или Литвинов, северных карвонов или куронов….".

Хронист Виганд Марбургский своими глазами видел многое из того, о чем повествует его «Новая прусская хроника» (1394). Он, судя по описаниям, присутствовал при походах крестоносцев в земли язычников-жемайтов. Автор досконально описывает вооружение и способы ведения боевых действий рыцарей, одновременно рассказывает много подробностей из быта и военного дела врагов рыцарей.

Его труд также затрагивает описания многочисленных восстаний пруссов и жемайтов против Тевтонского ордена, войну крестоносцев на водных артериях, в морях. Благодаря Виганду мы узнаем о дипломатии ряда князей литвинов — Витеня и Гедимина, Ольгерда и Кейсттуа, Витовта и Ягайло.

Для современных исследователей работы немецких историков средневековья дают богатый фактический материал. Так, в 15 веке увидела свет хроника баварского писателя Ульриха фон Рихенталя, повествовавшая о Соборе в Констанце. Конгресс проходил в 1414—1418 гг. и стремился урегулировать территориальные вопросы в тогдашней Европе, возникшие у императора Германской империи Сигизмунда. Представители Великого княжества Литовского прислали туда своих посланцев. Уже одно их участие в таком представительном форуме говорит о высоком авторитете державы князя Витовта, особенно возросшем после победы при Грюнвальде.

Хронист Рихенталь восхищается выездом княжеских послов, которые прибыли к месту проведения Собора в повозках, запряженных цугом 180 лошадями. Констанцу посещали духовные пастыри ВКЛ в 1418 году.

Епископы из Киева, Смоленска стремились добиться унии между православной и католической церквями на территории ВКЛ. В феврале 1418 г. епископ Цамблак присягнул папе Мартину V как первосвященнику от имени Киевской митрополии. Заключение унии сорвала тогда непримиримая позиция Константинопольского патриарха.

Тема продвижения германской цивилизации под флагом веры Христовой была одной из самых популярных среди немецких историков 19 столетия. Немало сил положили ученые Пруссии на описание борьбы рыцарей тевтонского Ордена и жемайтов, пруссов. Целых четыре тома опубликовал историк Эвальд под общим заглавием «Завоевание Пруссии немцами». Скрупулезно систематизировал автор факты разбоя крестоносцев , опираясь на хронику Петра Дуйсбурга. Сочинение рассказывает о делах разных епископов, магистрах, рыцарях на фоне борьбы жемайтов и пруссов за свою свободу. Интересна апология деяний крестоносцев, которые по мнению Эвальда, все же принесли своими жестокими методами цивилизацию и прогресс в земли язычников, насадив там христианство по западному образцу.