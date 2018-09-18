«Дайте мне ниточку, за которую я смогу зацепиться»: исповедь многодетной матери из Барановичей 3 18.09.2018, 11:57

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Власти оставили мать троих детей без очереди на жилье.

Анастасия Дмитриева – многодетная мама, у нее трое детей. Женщина добивается, чтобы ее семью поставили на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ситуация парадоксальная. Когда она с детьми была прописана в доме отца, ей отказали по причине того, что метров на всех хватало. А когда выписалась – отказали на основании того, что она «сознательно ухудшила свои жилищные условия», пишет intex-press.by.

Примерно год назад жительница Барановичей Анастасия Дмитриева стала мамой в третий раз. С мужем она развелась, воспитывает детей одна и живет на съемной квартире.

Желая обрести собственное жилье, Анастасия обратилась в жилищный отдел горисполкома с просьбой поставить ее семью на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Но неожиданно для себя получила отказ.

– Я не ожидала, что мне откажут. И была в шоке, когда услышала причину отказа. Мне сказали, что не поставят на очередь, потому что в доме отца, где я прописана, метров на меня и моих детей хватает. Но у меня своя семья, в доме отца я давно не живу. Да и отношения с отцом у меня натянутые. Получается, метрами в отцовском доме я не пользуюсь, но полностью от них завишу, – недоумевает Анастасия.

«Почему не могу воспользоваться льготой?»

Дом, в котором Анастасия с детьми была прописана, ее родители построили по льготному кредиту – женщина сама из многодетной семьи. Но родители развелись, в доме сейчас живет только отец, с которым, по словам Анастасии, она практически не общается.

До недавнего времени Анастасия жила с мужем на его жилплощади, но семейная жизнь не сложилась, и она с детьми была вынуждена идти на съемную квартиру. Когда родился третий ребенок, женщина решила, что это ее шанс обзавестись собственными квадратными метрами. Ведь купить или построить жилье в одиночку на общих основаниях, говорит Анастасия, она никогда не сможет. А перспектива жить всю жизнь и растить детей в съемной квартире ее не радует.

– По образованию я – педагог. Долгое время работала с детьми-инвалидами, потом в приюте. Так уж сложилось: дети, которые никому были не нужны, были нужны мне. Если снова возвращаться на преподавательскую работу, сами знаете, какие там зарплаты – квартиру за них не купишь, – говорит многодетная мама.

Анастасия уже узнавала в банке: если ее семья не станет на учет нуждающихся, максимальный кредит, на который она может рассчитывать – 25 тысяч долларов в эквиваленте. За эти деньги в Барановичах хорошую квартиру не купишь. И платить ежемесячно придется больше 700 рублей. Таких денег у Анастасии нет.

– Я согласна, детей мы рожаем для себя, и государство не должно их растить. Но если многодетным положена льгота, почему я не могу ею воспользоваться? Я же не прошу дать мне квартиру бесплатно. Я буду работать и выплачивать кредит. Но дайте мне эту ниточку, за которую я смогу зацепиться! – не скрывает эмоций Анастасия.

Замкнутый круг

Получив отказ из горисполкома, Анастасия написала в вышестоящую инстанцию – Брестский облисполком. Но там никаких нарушений в действиях барановичских чиновников не нашли.

– Я была в отчаянии, не знала, как поступить. Отец не раз выговаривал, что переплачивает за то, что мы прописаны в его квартире, и грозился выписать. И как раз, когда я получила отказ, он подал в суд, чтобы меня выписать, – рассказывает Анастасия.

По ее словам, чтобы не платить судебные издержки, она пошла на мировое соглашение и добровольно отказалась от претензий на квадратные метры в отцовской квартире. Выписалась, прописалась на 9 квадратных метрах в бабушкиной квартире, которую та дарственно оформила на нее. И снова пошла в горисполком, надеясь, что сейчас-то ее поставят на очередь. Но ей вновь отказали.

– Мне сказали, что раз я пошла на мировое соглашение, я сознательно ухудшила свои жилищные условия. А значит, на очередь меня не поставят. Но как я могла их ухудшить, если этих условий не было как таковых? – недоумевает Анастасия.

Что делать дальше, многодетная мама не знает. Говорит, будет писать президенту.

– От президента мы только и слышим: рожайте, государство вам поможет. Я никогда ни о чем ни у кого не просила: работала, платила налоги. Я готова пахать, готова землю грызть ради того, чтобы мои дети росли в собственной квартире, просто поставьте меня на очередь! А я уже буду сама искать варианты, возможно, в долевое строительство включусь или на вторичном рынке квартиру найду, – говорит Анастасия.

Пять лет без права очереди

В Барановичском горисполкоме Intex-press пояснили: если бы Анастасия Дмитриева сначала проконсультировалась со специалистами, а потом пошла становиться на очередь, возможно, она была бы уже в процессе решения своего квартирного вопроса. А так она допустила несколько ошибок, из-за которых ей в итоге и отказали.

– Мы все люди, и отношения с родными могут складываться не лучшим образом. Женщине надо было просто выписаться из дома отца, прописаться в другом месте, а тогда уже обращаться к нам. И раз уж был суд, надо было доводить дело до конца – пусть бы ее выписывали по решению суда. А так как она пошла на мировое соглашение, она сознательно ухудшила свои жилищные условия. Для закона нет разницы, живет человек в квартире или просто числится там. Если он зарегистрирован и квадратных метров хватает, считается, что он не нуждается в улучшении жилищных условий, – пояснили в горисполкоме.

Однако, по словам специалистов, отказ сейчас вовсе не означает, что эта семья не сможет стать на очередь в принципе. По закону граждане, сознательно ухудшившие свои жилищные условия, могут становиться на очередь через пять лет после того, как это произошло.