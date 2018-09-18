Пассажир маршрутки – водителю: «Да мои часы стоят больше, чем твоя жизнь!» 1 18.09.2018, 12:13

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Опубликовано видео конфликта в Новополоцке.

В Сети появилось видео конфликта пассажира и водителя маршрутки в Новополоцке, сообщает abw.by.

Стороны оскорбляют друг друга, пассажир напирает, водитель маршрутки также не стесняется в выражениях (видео содержит ненормативную лексику). Начинается видео с безапелляционного заявления пассажира в адрес водителя: "Да мои часы стоят больше твоей жизни!"

Видео опубликовано в группе Полоцк и Новополоцк Online, оригинал можно посмотреть по ссылке. Здесь же дается пояснение, из которого можно понять суть конфликта: "Новополочанин уверяет, что пытался залезть в маршрутку №5, но водитель резко дал по "газам" и разбил дверью часы потенциального пассажира. Пассажир доехал до Полоцка на следующей маршрутке и на вокзале встретил своего "обидчика", засняв его на видео"...