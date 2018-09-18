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Зарплата Знарка во много раз превышала нынешний оклад Дуайера

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  • 18.09.2018, 12:25
Олег Знарок
Фото: ТАСС

Почему минское «Динамо» не потянет Олега Знарка?

На этот вопрос отвечает tut.by:

Олег Знарок в последние годы работал только с топ-командами, причем добился неплохих успехов. Можно долго рассуждать, что СКА и команда "Олимпийских атлетов из России" имели в КХЛ и на Играх в Пхенчхане лучшие из всех участников составы, поэтому в достижениях Знарка нет ничего особенного, но здесь дело в другом. Он добивался целей практически государственной важности, чем серьезно повысил свой статус. Олег Знарок сейчас очень дорогой и востребованный специалист, сидящий без работы только по одной причине — он сам решил взять отпуск после тяжелых сезонов в сборной и СКА.

Его зарплата во много раз превышала нынешний оклад Горди Дуайера. К тратам также добавляйте зарплату его бессменного ассистента Харийса Витолиньша и необходимость в приглашении новых хоккеистов, подходящих под требования Знарка, — пишет sport.tut.by.


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