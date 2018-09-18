В Совфеде России возложили на Израиль ответственность за гибель 15 военных
- 18.09.2018, 12:31
«Сенатор» Франц Клинцевич заявил, что РФ не «спустит это дело на тормозах».
Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что Израиль поздно предупредил Россию об ударе по объектам в Сирии, поэтому несет прямую ответственность за сбитый самолет Ил-20 и гибель 15 российских военнослужащих, передает «Сноб» со ссылкой агентство «Интерфакс».
По словам сенатора, российский Ил-20 «совершал облет по ранее установленному плану». Он отметил, что Россию поздно предупредили об ударе по Сирии.
Клинцевич заявил, что в данном случае Военно-воздушные силы Израиля выступают как «провокаторы и причина смерти наших 15 военнослужащих». Он добавил: «Я это расцениваю именно так — не больше и не меньше».
Сенатор считает, что «нашим военным нужно достаточно жестко поставить вопрос о порядке действий в воздушном пространстве Сирии». Также он добавил, что эта трагедия нуждается в серьезном анализе, а «Россия не имеет права спустить этот инцидент на тормозах».
Клинцевич напомнил, что системы, которые находятся на вооружении сирийской армии, туда прибыли из СССР в 60-70-е годы.
Вечером 17 сентября российский самолет-разведчик Ил-20 пропал над Средиземным морем. В Минобороны России сообщили, что самолет сбили сирийские ПВО, которые отражали удары израильской авиации.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Израиль якобы не предупреждал Россию о готовящихся ударах.