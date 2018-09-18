В Совфеде России возложили на Израиль ответственность за гибель 15 военных 18.09.2018, 12:31

Франц Клинцевич

Фото: Михаил Фролов

«Сенатор» Франц Клинцевич заявил, что РФ не «спустит это дело на тормозах».

Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что Израиль поздно предупредил Россию об ударе по объектам в Сирии, поэтому несет прямую ответственность за сбитый самолет Ил-20 и гибель 15 российских военнослужащих, передает «Сноб» со ссылкой агентство «Интерфакс».

По словам сенатора, российский Ил-20 «совершал облет по ранее установленному плану». Он отметил, что Россию поздно предупредили об ударе по Сирии.

Клинцевич заявил, что в данном случае Военно-воздушные силы Израиля выступают как «провокаторы и причина смерти наших 15 военнослужащих». Он добавил: «Я это расцениваю именно так — не больше и не меньше».

Сенатор считает, что «нашим военным нужно достаточно жестко поставить вопрос о порядке действий в воздушном пространстве Сирии». Также он добавил, что эта трагедия нуждается в серьезном анализе, а «Россия не имеет права спустить этот инцидент на тормозах».

Клинцевич напомнил, что системы, которые находятся на вооружении сирийской армии, туда прибыли из СССР в 60-70-е годы.

Вечером 17 сентября российский самолет-разведчик Ил-20 пропал над Средиземным морем. В Минобороны России сообщили, что самолет сбили сирийские ПВО, которые отражали удары израильской авиации.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Израиль якобы не предупреждал Россию о готовящихся ударах.