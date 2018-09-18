Видеофакт: Naviband впервые спели по-украински 18.09.2018, 12:41

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Белорусские мызканты готовятся к туру по Украине.

Вчера в Сети появился клип на композицию «Сумне море» белорусской группы Naviband. Вместе с видео группа анонсировала ноябрьские концерты украинского тура: в Киеве, Львове, Тернополе, Иваново-Франковске и Луцке, пишет tut.by.

— За последние два года мы с группой нередко бывали в Украине с концертами и давно думали о том, чтобы записать песню на украинском — красивом, благозвучном и очень похожем на наш родной, — рассказывают Naviband. — Именно на белорусском и была написана песня «Сумнае мора», но в процессе подготовки песни на студии кто-то напел пару слов на украинском, и нас очень зацепила эта идея.

После украинского тура у группы запланирован концерт в Минске, которым она отметит свое 5-летие. Дата будет объявлена в ближайшее время.