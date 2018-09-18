Lonely Planet назвала самое вкусное блюдо в мире 18.09.2018, 12:47

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Пальма первенства досталась Испании.

Крохотные бутерброды пинчос — традиционная легкая закуска из Сан-Себастьяна (Испания) — заняли первое место рейтинга самых вкусных блюд в мире. На втором месте оказался суп карри лакса, который готовят в Куала-Лумпуре, а замыкают тройку лидеров аутентичные суши из Токио. Рейтинг составлен туристическим издательством Lonely Planet, пишет «Европульс».

Пинчос – это традиционная испанская закуска к пиву или красному вину. Часто их делают с рыбой или морепродуктами, но в состав могут входить самые разные ингредиенты. Свое название мини-бутерброды получили от испанского слова «шпажка», потому что без деревянной шпажки начинка не держится на хлебе.

В топ-10 самых вкусных блюд планеты помимо пинчос вошли еще два европейских блюда. 6-е место занял копенгагенский смерреброль, специально приготовленный бутерброд с рыбным, мясным или овощным топпингом, а 8-е — неаполитанская пицца. Традиции ее приготовления в прошлом году были признаны объектом нематериального наследия ЮНЕСКО.