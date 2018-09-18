закрыть
18 сентября 2018, вторник, 15:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Синоптики: Завтра будет до +27°С

  • 18.09.2018, 12:59

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

19 сентября погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе, сообщает Гидромет.

Ожидается переменная облачность. Без осадков. Утром в отдельных районах может сгущаться слабый туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до+8..+14°С, во второй половине дня повысится до +21..+27°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

20-21 сентября погоду в нашей стране обусловят область повышенного атмосферного давления и теплые воздушные массы, распространяющиеся с юго-западной Европы. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью составит +9..+15°С, местами воздух может охлаждаться до +5..+8°С; дневной максимум температур будет находиться в пределах +22..+28°С.


популярное за неделю

Мнение

Деимперизация
Деимперизация Евгений Ихлов
Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари