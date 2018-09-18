Синоптики: Завтра будет до +27°С 18.09.2018, 12:59

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

19 сентября погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе, сообщает Гидромет.

Ожидается переменная облачность. Без осадков. Утром в отдельных районах может сгущаться слабый туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до+8..+14°С, во второй половине дня повысится до +21..+27°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

20-21 сентября погоду в нашей стране обусловят область повышенного атмосферного давления и теплые воздушные массы, распространяющиеся с юго-западной Европы. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью составит +9..+15°С, местами воздух может охлаждаться до +5..+8°С; дневной максимум температур будет находиться в пределах +22..+28°С.