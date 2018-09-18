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Российский Ил-20 был сбит военными Асада из проданной Россией установки

  • 18.09.2018, 13:22
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Cирийцы сбили дружественный российский самолет из С-200.

Российский самолет Ил-20 был сбит С-200 ПВО Сирии, но его «подставили» под удар самолеты Израиля, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает «Интерфакс».

CNN, ссылаясь на американских чиновников, сообщает, что самолет сбила ракета, запущенная силами Асада во время атаки израильских ВВС по прибрежным целям в провинции Латакия. В попытке попасть в израильскую ракету, сирийцы сбили дружественный российский самолет.

Также американские военные сообщили, что Ил-20 сбили из установки, которую сама же Россия продала режиму Асада.


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