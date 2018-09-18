закрыть
18 сентября 2018, вторник, 15:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Посла Израиля вызвали в МИД России

  • 18.09.2018, 13:44
  • 1,750
Фото: varlamov.ru

Инцидент связан с уничтожением российского Ил-20 в Сирии.

Российское Министерство иностранных дел вызвало посла Израиля в России в связи с инцидентом с российским военным самолетом Ил-20 в Сирии, сообщает «Сноб» со ссылкой на министерство.

Вечером 17 сентября сирийские военные сбили российский самолет Ил-20, на борту которого находилось 15 человек. Это произошло в тот момент, когда четыре израильских самолета F-16 сбросили бомбы по сирийским объектам города Латакия со стороны Средиземного моря.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что израильские самолеты якобы специально «подставили» российский Ил-20, чтобы по нему ударили сирийцы. Конашенков и министр обороны России Сергей Шойгу уверяют, что Израиль якобы не предупреждал Россию о готовящихся ударах. Сообщение об атаке поступило за минуту до ее начала.

Обломки самолета и тела 15 погибших найдены. Российские военные расценивают действия Израиля как «враждебные» и считают, что у них есть право на «ответные действия».


популярное за неделю

Мнение

Деимперизация
Деимперизация Евгений Ихлов
Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари