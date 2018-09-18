Посла Израиля вызвали в МИД России 18.09.2018, 13:44

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Фото: varlamov.ru

Инцидент связан с уничтожением российского Ил-20 в Сирии.

Российское Министерство иностранных дел вызвало посла Израиля в России в связи с инцидентом с российским военным самолетом Ил-20 в Сирии, сообщает «Сноб» со ссылкой на министерство.

Вечером 17 сентября сирийские военные сбили российский самолет Ил-20, на борту которого находилось 15 человек. Это произошло в тот момент, когда четыре израильских самолета F-16 сбросили бомбы по сирийским объектам города Латакия со стороны Средиземного моря.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что израильские самолеты якобы специально «подставили» российский Ил-20, чтобы по нему ударили сирийцы. Конашенков и министр обороны России Сергей Шойгу уверяют, что Израиль якобы не предупреждал Россию о готовящихся ударах. Сообщение об атаке поступило за минуту до ее начала.

Обломки самолета и тела 15 погибших найдены. Российские военные расценивают действия Израиля как «враждебные» и считают, что у них есть право на «ответные действия».