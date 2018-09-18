Лукашенко - Вовку: Что касается тебя, тут разговоров будет куча 13 18.09.2018, 13:48

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Виталий Вовк

Фото: ctv.by

Диктатор объяснил, почему не отправил министра в тюрьму.

Лукашенко при назначении Виталия Вовка cвоим помощником - инспектором по Витебской области пояснил причины такого кадрового решения, передает корреспондент БелТА.

"Виталий, что касается тебя, конечно, тут разговоров будет куча. Одни будут радоваться, другие будут сожалеть. У нас же немало в народе людей, которые руки потирают: чиновнику голову "отрубить" бы, "повесить" кого-то... Разные будут позиции и точки зрения, - сказал Лукашенко. - Но имей в виду: Орша остается за тобой. Это твоя зона ответственности. И, я думаю, в этой должности у тебя есть возможность многие вопросы взять на контроль, подсказать и организовать, как их решить. Главное, чтобы опыт был перенесен туда".

Напомним, что диктатор во время «разноса» в Орше подверг министра промышленности критике за то, что он «не смог отремонтировать крышу завода к его приезду». Виталий Вовк был подвергнут критике, а Лукашенко заявил, что у опального министра два пути: «либо в Оршу, либо в тюрьму». Как оказалось, нашелся и третий путь, подтверждающий, что «разнос» диктатора в Орше оказался фарсом.