Алексей Бага установил новый рекорд БАТЭ 18.09.2018, 13:55

Главный тренер борисовчан набрал рекордное число очков в первых десяти играх.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага установил клубный рекорд: с его дебютом в роли рулевого команда борисовчан набрала 26 очков в десяти встречах чемпионата, сообщает «Трибуна».

За этот период команда одержала 8 побед и дважды сыграла вничью. Разница забитых и пропущенных – 20:8.

Тем самым Бага опередил Олега Дулуба– 25 баллов.

Показатели остальных наставников БАТЭ на стартовом для них десятитуровом разгоне таковы: Виктор Гончаренко – 23 очка, Александр Ермакович – 19, Игорь Криушенко – 17, Юрий Пунтус – 15.