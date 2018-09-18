закрыть
18 сентября 2018, вторник, 15:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Алексей Бага установил новый рекорд БАТЭ

  • 18.09.2018, 13:55

Главный тренер борисовчан набрал рекордное число очков в первых десяти играх.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага установил клубный рекорд: с его дебютом в роли рулевого команда борисовчан набрала 26 очков в десяти встречах чемпионата, сообщает «Трибуна».

За этот период команда одержала 8 побед и дважды сыграла вничью. Разница забитых и пропущенных – 20:8.

Тем самым Бага опередил Олега Дулуба– 25 баллов.

Показатели остальных наставников БАТЭ на стартовом для них десятитуровом разгоне таковы: Виктор Гончаренко – 23 очка, Александр Ермакович – 19, Игорь Криушенко – 17, Юрий Пунтус – 15.


популярное за неделю

Мнение

Деимперизация
Деимперизация Евгений Ихлов
Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари