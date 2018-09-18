Сержант из Печей: В КГБ все показания были под диктовку 12 18.09.2018, 14:14

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Фото: tut.by

В громком процессе по делу Коржича объявлен перерыв до 8 октября.

Следственный комитет Беларуси «проведет проверку показаний» обвиняемых по "делу Коржича" о том, что их избивали в КГБ. В громком процессе объявлен перерыв до 8 октября. С таким предложением выступил прокурор, и судья его поддержал, передает «Еврорадио».

Один из обвиняемых сержантов Евгений Барановский заявил в суде, что прежние свои показания не подтверждает: "На меня оказывали давление сотрудники КГБ... В КГБ все показания были под диктовку". По его словам, ему угрожали. "В туалет до сих пор с кровью хожу", — сказал обвиняемый.

Напомним, в Минске продолжается громкий судебный процесс по уголовному делу о гибели в учебном центре в Печах 21-летнего солдата-срочника Александра Коржича. Обвинение предъявлено трем сержантам: Евгению Барановскому, Егору Скуратовичу и Антону Вяжевичу. Их допрашивали 11-14 сентября. В понедельник допросили рядовых Виталия Мицкевича и Вадима Савко, участников следственного эксперимента. Мать Коржича заметила, что показания парней противоречат другим материалам дела.

Тело Александра Коржича нашли в подвале медицинской роты воинской части 3 октября 2017 года. Он провисел в петле неделю. У солдата были связаны ноги, а на голову надета майка. Расследование громкого дела длилось полгода. В апреле 2018 года Следственный комитет сообщил, что Коржича довели до самоубийства товарищи по службе. Мать солдата в эту версию не верит.