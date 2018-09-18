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Леонид Судаленко: Есть жизнь реальная, а есть та, которую по телику показывают

  • 18.09.2018, 14:27
Леонид Судаленко
Фото: «Радыё Свабода»

В профсоюз РЭП обратился за помощью рабочий, покалечивший руку на станке.

Работник гомельского радиозавода потерял фаланги трех пальцев. Скорее всего, его рука попала в станок, когда он обрабатывал деталь. О том, что рабочему под давлением оформили производственную травму как бытовую, рассказал praca-by.info правовой инспектор профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко:

"У нас всего по два. Есть Конституция, а страна живет по временным декретам. Есть жизнь реальная, а есть та, которую по телику показывают. Есть в конце концов профсоюзы, живущие из получки рабочего люда и есть наш, независимый профсоюз РЭП, который судят и в который тот самый рабочий люд идет проблемы свои решать! Парню руку в операционной сшивают, а начальство тут как тут. Короче, "не устоял человек, взял все на себя". Сегодня опомнился - и к нам, будем пробовать отмотать..."

Оформление производственной травмы как бытовой - одно из самых частых нарушений трудового права, с которыми работает профсоюз РЭП. В таких случаях приходится защищать права работника в суде.


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