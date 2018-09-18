Россия «закипает» 2 Иван Курилла, «Росбалт»

18.09.2018, 14:25

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Неясно, сможет ли Кремль купировать наступающий кризис.

На протяжении 2011 года в обществе что-то сгущалось. Было тревожно за «политическое» будущее, — и была на глазах растущая горизонтальная солидарность, множество добровольческих организаций, занимавшихся неотложными проблемами.

После «рокировки» стало понятно, что где-то рванет. Я, честно говоря, не думал, что рванет так быстро, уже в декабре, — но весь предшествовавший год подавал явные знаки.

В последние недели «знаки» снова пошли чередой. Первое полугодие никак не предвещало кризиса, и политпредсказатели выносили следующий раунд проблем на период 2024 года и дальше. И вдруг посыпалось…

Началось все, конечно, с пенсионной реформы, объявленной в разгар чемпионата мира по футболу. Я бы не стал недооценивать и сам чемпионат: в сегодняшней России (в сравнении с Россией-2011) нет того расцвета волонтерства (что-то прижали, что-то существует, но рутинизировалось, утратило остроту «открытия самих себя»), — но ЧМ помог на несколько недель скинуть морок кривого зеркала ТВ: оказалось, что мы гораздо лучше, чем те «мы», которыми страну потчует телевидение. Так и получилось, что пенсионную реформу рассчитывали объявить «под чемпионат», чтобы на нее не обратили внимания, а получилось, что объявили ее людям, только что поверившим в себя, вернувшим гордость.

Почва для недовольства была создана.

А с выходом из отпусков вдруг выяснилось, что Путин больше не может вытянуть своей популярностью ни пенсионную реформу, ни дальневосточного губернатора. И у власти остается только сила, — а это самый ненадежный ее источник. Да и сила эта была продемонстрирована в карикатурно-страшном виде генерала Золотова, а потом солсберецких туристов (и снова они оказались связаны лично с президентом).

Общество снова закипает, — и пока неясно, сможет ли Кремль купировать наступающий кризис.

Иван Курилла, «Росбалт»