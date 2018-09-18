закрыть
18 сентября 2018, вторник, 15:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Россия «закипает»

2
  • Иван Курилла, «Росбалт»
  • 18.09.2018, 14:25
  • 1,827

Неясно, сможет ли Кремль купировать наступающий кризис.

На протяжении 2011 года в обществе что-то сгущалось. Было тревожно за «политическое» будущее, — и была на глазах растущая горизонтальная солидарность, множество добровольческих организаций, занимавшихся неотложными проблемами.

После «рокировки» стало понятно, что где-то рванет. Я, честно говоря, не думал, что рванет так быстро, уже в декабре, — но весь предшествовавший год подавал явные знаки.

В последние недели «знаки» снова пошли чередой. Первое полугодие никак не предвещало кризиса, и политпредсказатели выносили следующий раунд проблем на период 2024 года и дальше. И вдруг посыпалось…

Началось все, конечно, с пенсионной реформы, объявленной в разгар чемпионата мира по футболу. Я бы не стал недооценивать и сам чемпионат: в сегодняшней России (в сравнении с Россией-2011) нет того расцвета волонтерства (что-то прижали, что-то существует, но рутинизировалось, утратило остроту «открытия самих себя»), — но ЧМ помог на несколько недель скинуть морок кривого зеркала ТВ: оказалось, что мы гораздо лучше, чем те «мы», которыми страну потчует телевидение. Так и получилось, что пенсионную реформу рассчитывали объявить «под чемпионат», чтобы на нее не обратили внимания, а получилось, что объявили ее людям, только что поверившим в себя, вернувшим гордость.

Почва для недовольства была создана.

А с выходом из отпусков вдруг выяснилось, что Путин больше не может вытянуть своей популярностью ни пенсионную реформу, ни дальневосточного губернатора. И у власти остается только сила, — а это самый ненадежный ее источник. Да и сила эта была продемонстрирована в карикатурно-страшном виде генерала Золотова, а потом солсберецких туристов (и снова они оказались связаны лично с президентом).

Общество снова закипает, — и пока неясно, сможет ли Кремль купировать наступающий кризис.

Иван Курилла, «Росбалт»


популярное за неделю

Мнение

Деимперизация
Деимперизация Евгений Ихлов
Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари